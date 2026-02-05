হোম > সারা দেশ > নাটোর

নাটোরে ধানের শীষে ভোট দিয়ে নিজেদের ‘পাকিস্তান’ প্রমাণের আহ্বান যুবদল নেতার

নাটোর প্রতিনিধি 

নির্বাচনী পথসভায় বক্তব্য দেন যুবদল নেতা আব্দুল মালেক। ছবি: সংগৃহীত

নাটোর-৩ (সিংড়া) আসনে বিএনপিকে ভোট দিয়ে নিজেদের ‘পাকিস্তান’ প্রমাণের আহ্বান জানিয়েছেন যুবদল নেতা আব্দুল মালেক। গতকাল বুধবার বিকেলে ধানের শীষের প্রার্থী অধ্যক্ষ আনোয়ারুল ইসলাম আনুর নির্বাচনী পথসভায় তিনি এমন আহ্বান জানান। তাঁর বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়েছে।

আব্দুল মালেক হলেন উপজেলা যুবদলের সদস্যসচিব।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে আব্দুল মালেককে বলতে শোনা যায়, ‘সিংড়া উপজেলার শেরকোল ইউনিয়নের ৬ ও ৯ নং ওয়ার্ডকে বলা হয় “পাকিস্তান”। কেন বলা হয় পাকিস্তান?’ জবাবে কর্মী-সমর্থকেরা পাল্টা স্লোগান দেন, ‘ধানের শীষ, ধানের শীষ।’ আব্দুল মালেক বলেন, ‘আমাদের আগামীর রাষ্ট্রনায়ক তারেক রহমান যাঁকে বিশ্বাস করেছেন, তাঁকে নমিনেশন দিয়েছেন। সুতরাং আমি বিএনপি করি। এর প্রমাণ ধানের শীষ। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ধানের শীষে ভোট দিয়ে আমরা প্রমাণ করে দেব, আমরা পাকিস্তান।’ আব্দুল মালেক যখন এই বক্তব্য দিচ্ছিলেন, তখন তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ধানের শীষের প্রার্থী অধ্যক্ষ আনোয়ারুল ইসলাম আনু।

জানতে চাইলে সিংড়া উপজেলা যুবদলের সদস্যসচিব আব্দুল মালেক বলেন, ‘বক্তব্যে দেওয়ার সময় ভুলক্রমে ওই শব্দটি বের হয়ে গেছে। আমি এ জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।’

ধানের শীষের প্রার্থী আনোয়ারুল ইসলাম আনু বলেন, ‘বিষয়টি স্লিপ অব টাং। এটাকে এত গুরুত্ব দেবার কিছু নাই।’

সম্পর্কিত

নাটোরে এনসিপির নির্বাচনী পথসভায় হাতাহাতি

নাটোর-৩ (সিংড়া): এনসিপির নির্বাচনী ক্যাম্প ভাঙচুর, দুই কর্মী আহত

পুতুলকে নিয়ে অশালীন মন্তব্য: বিএনপির প্রবীণ নেতা বহিষ্কার

নাটোর-১: বিএনপির প্রার্থীকে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করায় স্বতন্ত্র প্রার্থীকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা

দুর্বৃত্তের হামলায় কর্মী নিহত: নিরাপত্তা চেয়ে আবেদন বিএনপি প্রার্থীর

সিংড়ায় শিক্ষককে গলা কেটে হত্যা

নাটোরে যুবদলের সহসভাপতি গ্রেপ্তার

নাটোর-১: প্রতীক পেয়ে বিএনপির পুতুলকে সমর্থন ভাই রাজনের

নাটোর-২: সরকারি অ্যাম্বুলেন্সে গণভোটের প্রচার

নাটোর-২ আসনে দুলুর প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর স্ত্রী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা