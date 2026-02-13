নাটোরের ৪ আসনেই বিএনপি প্রার্থীরা জয়ী

নাটোরের ৪টি আসনের সব কটিতেই বিএনপি মনোনীত প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন। তাঁরা হলেন নাটোর-১ (লালপুর-বাগাতিপাড়া) আসনে ব্যারিস্টার ফারজানা শারমিন পুতুল, নাটোর-২ (সদর-নলডাঙ্গা) আসনে রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, নাটোর-৩ (সিংড়া) আসনে আনোয়ারুল ইসলাম আনু, নাটোর-৪ (বড়াইগ্রাম-গুরুদাসপুর) আসনে আব্দুল আজিজ।
আজ শুক্রবার ভোরে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা জেলা প্রশাসক আসমা শাহীন বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করেন।
নাটোর-১ (লালপুর-বাগাতিপাড়া) আসনে বিএনপির প্রার্থী ব্যারিস্টার ফারজানা শারমিন পুতুল বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। সব কেন্দ্রের প্রাপ্ত ফলাফলে তিনি পেয়েছেন ১ লাখ ২ হাজার ৭২৬ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের মাওলানা আবুল কালাম আজাদ পেয়েছেন ৯০ হাজার ৫৬৮ ভোট। ‘হ্যাঁ’ ভোট পড়েছে ১ লাখ ৬২ হাজার ২৬৭টি ও ‘না’ ভোট ৭৮ হাজার ৬৩৭টি।
নাটোর-২ (সদর-নলডাঙ্গা) আসনে বিএনপির প্রার্থী ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। সব কেন্দ্রের প্রাপ্ত ফলাফলে তিনি পেয়েছেন ১ লাখ ৬২ হাজার ৮৪১ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের প্রার্থী অধ্যাপক ইউনুস আলী পেয়েছেন ১ লাখ ৩০ হাজার ৬৬টি ভোট। ‘হ্যাঁ’ ভোট পড়েছে ২ লাখ ২২ হাজার ৩০০টি ও ‘না’ ভোট ৫৯ হাজার ২০৫টি।
নাটোর-৩ (সিংড়া) আসনে বিএনপির প্রার্থী আনোয়ারুল ইসলাম আনু বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন। সব কেন্দ্রের প্রাপ্ত ফলাফলে তিনি পেয়েছেন ১ লাখ ১৯ হাজার ৭৬৮ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ঘোড়া প্রতীকের দাউদার মাহমুদ পেয়েছেন ৬৬ হাজার ৪৯২ ভোট। ‘হ্যা’ ভোট পড়েছে ১ লাখ ৫৫ হাজার ৩৫২টি ও ‘না’ ভোট পড়েছে ৪৯ হাজার ৫৫৭টি।
অপর দিকে নাটোর-৪ (বড়াইগ্রাম-গুরুদাসপুর) আসনে বিএনপির প্রার্থী আব্দুল আজিজ ১ লাখ ৭০ হাজার ৫৫১ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের মাওলানা আব্দুল হাকিম পেয়েছেন ১ লাখ ৩৫ হাজার ৩৮৬ ভোট। ‘হ্যাঁ’ ভোট পড়েছে ১ লাখ ৮৪ হাজার ৫৬৬টি ও ‘না’ ভোট ৯৩ হাজার ২৩৯টি।