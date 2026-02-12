নাটোরের সব কটি আসনে জয়ের পথে ধানের শীষের প্রার্থী

নাটোরের চারটি আসনের সব কটিতে জয়ের পথে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীরা। তাঁরা হলেন নাটোর-১ (লালপুর-বাগাতিপাড়া) আসনে ব্যারিস্টার ফারজানা শারমিন পুতুল, নাটোর-২ (সদর-নলডাঙ্গা) আসনে রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, নাটোর-৩ (সিংড়া) আসনে আনোয়ারুল ইসলাম আনু ও নাটোর-৪ (বড়াইগ্রাম-গুরুদাসপুর) আসনে আব্দুল আজিজ।
সর্বশেষ বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টায় কেন্দ্রভিত্তিক প্রাপ্ত ফলাফলে নাটোর-৩ আসনের বিএনপির প্রার্থী আনোয়ারুল ইসলাম আনু ও নাটোর-৪ আসনে আব্দুল আজিজ বিজয়ী হয়েছেন।
এর মধ্যে আনোয়ারুল ইসলাম আনু পেয়েছেন ১,১৯,৫৮৫ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ঘোড়া প্রতীকের দাউদার মাহমুদ পেয়েছেন ৫৬,৩০৯টি ভোট।
অপরদিকে আব্দুল আজিজ ১,৭১,৪৭১ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের মাওলানা আব্দুল হাকিম পেয়েছেন ১,৩৫,৭৭৭ ভোট।
এ ছাড়া নাটোর-১ ও ২ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের প্রার্থীদের চেয়ে এগিয়ে রয়েছেন বিএনপির প্রার্থী ফারজানা শারমিন পুতুল ও রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু।