নরসিংদীর পাঁচ আসনেই জয়ী বিএনপি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নরসিংদীর পাঁচটি সংসদীয় আসনেই বিজয় অর্জন করেছেন বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থীরা। দীর্ঘদিন আওয়ামী লীগের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত জেলাটিতে এবারের নির্বাচনে বড় ধরনের রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে।
রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, জেলায় মোট পাঁচটি আসনে ৬৬৩টি ভোটকেন্দ্রে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। মোট ভোটার ছিলেন ১৯ লাখ ৪৭ হাজার ৪৮৭ জন। ঘোষিত চূড়ান্ত ফলাফল অনুযায়ী আসনভিত্তিক ফলাফল হলো—নরসিংদী-১ (সদর) আসনটিতে বড় ব্যবধানে জয় পেয়েছেন খায়রুল কবির খোকন। মোট প্রাপ্ত ১৪২টি কেন্দ্রের ফলাফলে খায়রুল কবির খোকন (ধানের শীষ) ১ লাখ ৬০ হাজার ৬৭৬ ও মো. ইব্রাহিম ভূঞা (দাঁড়িপাল্লা) ৯২ হাজার ৯৩০ ভোট পেয়েছেন। মোট ভোটার ৪ লাখ ৯২ হাজার ৬৯১ জন। ১৪২টি কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৫৮ দশমিক ৬২ শতাংশ।
নরসিংদী-২ (পলাশ) আসনেও ধানের শীষের প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। মোট ৯১টি কেন্দ্রের প্রাপ্ত ফলাফলে ড. আবদুল মঈন খান (ধানের শীষ) ৫৭ হাজার ৬৯৪ ভোট, আমজাদ হোসেন (দাঁড়িপাল্লা) ৩৬ হাজার ৬৬৯ ভোট ও মো. গোলাম সারোয়ার তুষার (শাপলা কলি) ১৪ হাজার ৫৬৭ ভোট পেয়েছেন। এই আসনে মোট ভোটার ২ লাখ ৮৬ হাজার ৯৭৭ জন। ৯১টি কেন্দ্রে ভোট পড়েছে প্রায় ৫৫ শতাংশ।
নরসিংদী-৩ (শিবপুর) বড় ব্যবধানে জয় পেয়েছেন মনজুর এলাহী। মোট ১০১টি কেন্দ্রের প্রাপ্ত ফলাফলে বিএনপির মনজুর এলাহী (ধানের শীষ) ৮১ হাজার ৪১৫ ভোট ও আরিফউল ইসলাম মৃধা (হাঁস-স্বতন্ত্র) ৪৫ হাজার ৪০১ ভোট পেয়েছেন। এই আসনে মোট ভোটার ২ লাখ ৮০ হাজার ২৯২ জন। ১০১টি কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৬১ শতাংশ।
নরসিংদী-৪ (মনোহরদী-বেলাব) আসনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন সরদার শাখাওয়াত হোসেন। মোট ১৬২টি কেন্দ্রের প্রাপ্ত ফলাফলে বিএনপির সরদার শাখাওয়াত হোসেন (ধানের শীষ) ১ লাখ ৬১ হাজার ৯১২ ভোট ও মো. জাহাঙ্গীর আলম (দাঁড়িপাল্লা) ৭৬ হাজার ৪৪৫ ভোট পেয়েছেন। এই আসনে মোট ভোটার ৪ লাখ ২২ হাজার ৮৩৫ জন। ১৬২টি কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৫৩ দশমিক ৪ শতাংশ।
নরসিংদী-৫ (রায়পুরা) আসনে প্রায় ৯১ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয় পেয়েছেন বিএনপির আশরাফ হোসেন বকুল। মোট ১৬৭টি কেন্দ্রের প্রাপ্ত ফলাফলে আশরাফ হোসেন বকুল (ধানের শীষ) ১ লাখ ৩৫ হাজার ৫১২ ভোট ও তাজুল ইসলাম (রিকশা) ৪৩ হাজার ৬৮২ ভোট এবং বদরুজ্জামান উজ্জ্বল (হাতপাখা) ৩২ হাজার ৫৮২ ভোট পেয়েছেন। এই আসনে মোট ভোটার ৪ লাখ ৮৪ হাজার ৭১৩ জন। ১৬৭টি কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৪৯ দশমিক ৫ শতাংশ, যা জেলার মধ্যে সর্বনিম্ন।