ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা, তুচ্ছ বিরোধে পরিকল্পিত হামলার অভিযোগ

নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার চরমধুয়া ইউনিয়নের গাজীপুরা এলাকায় রফিকুল ইসলাম সরকার (৫০) নামের এক ব্যবসায়ী দুর্বৃত্তদের গুলিতে নিহত হয়েছেন। রোববার রাত সাড়ে ৯টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। নিহত রফিকুল ইসলাম সরকার ওই এলাকার হাজী মঙ্গল মিয়ার ছেলে। তাঁর স্ত্রী স্থানীয় ইউপি সদস্য।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, রফিকুল ইসলাম বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুর্বৃত্তরা পেছন দিক থেকে গুলি করে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে স্থানীয় বাসিন্দারা নরসিংদী সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে রাত সাড়ে ১০টার দিকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে পরিবার-পরিজন ও স্বজনেরা হাসপাতালে ছুটে আসেন।
নিহত ব্যক্তির স্বজনদের অভিযোগ, সম্প্রতি গাজীপুরা এলাকার রিফাত, নয়নসহ কয়েকজনের সঙ্গে রফিকুলের তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। ধারণা করা হচ্ছে, সেই বিরোধের জেরে তাঁকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে।
রায়পুরা থানা সূত্রে জানা গেছে, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করেছে। প্রাথমিকভাবে পূর্ববিরোধের জেরে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।