নারায়ণগঞ্জে ড্রামের ভেতর মিলল লাশ

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে একটি ড্রামের ভেতর থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। যার আনুমানিক বয়স ৩০ থেকে ৩২ বছর বলে ধারণা করো হচ্ছে। রোববার (১৮ জানুয়ারি) সকালে সিদ্ধিরগঞ্জ থানা-পুলিশ গোদনাইল নয়াপাড়া এলাকার হৃদয়মনি স্কুল-সংলগ্ন জালকুড়ি সড়কের খালপাড় থেকে লাশটি উদ্ধার করে।
ঘটনাস্থলে যাওয়া সিদ্ধিরগঞ্জ থানার এসআই নুর আলম সিদ্দিকী বলেন, স্থানীয় লোকজন ক্যানেলে একটি ড্রাম ভাসতে দেখে সন্দেহ হলে পুলিশে খবর দেয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ড্রামটি উদ্ধার করে খুললে ভেতরে একটি অজ্ঞাত ব্যক্তির মরদেহ দেখতে পায়। মরদেহটি পচন ধরতে শুরু করেছিল।
তাৎক্ষণিকভাবে মৃত ব্যক্তির নাম-পরিচয় ও মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত করা যায়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে, হত্যা করে লাশ গুম করার উদ্দেশ্যে ড্রামের ভেতরে ভরে ক্যানেলে ফেলে দেওয়া হয়।
সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল বারিক বলেন, মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। পরিচয় শনাক্তের জন্য পিবিআই ও সিআইডি টিমকে খবর দেওয়া হয়েছে।