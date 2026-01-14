হোম > সারা দেশ > নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জে এনসিপি প্রার্থীকে হামলাচেষ্টা, আহত ২

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

হামলার চেষ্টাকারী। ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনে এনসিপির মনোনীত প্রার্থী আইনজীবী আবদুল্লাহ আল আমিনের ওপর হামলাচেষ্টা হয়েছে। আজ বুধবার (১৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৭টার দিকে কাশিপুর ইউনিয়নের বাশমুলি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। হামলায় এনসিপির দু্‌ই কর্মী আহত হয়েছেন বলে দাবি করেন নেতা-কর্মীরা। তবে নিরাপদে আছেন এনসিপির প্রার্থী আবদুল্লাহ আল আমিন।

আহত ব্যক্তিরা হলেন ফতুল্লা থানা যুবশক্তির সংগঠক আবু তাহের (২২) ও মহানগর ছাত্রশক্তির যুগ্ম সদস্যসচিব মারুফ (২১)।

ঘটনার বর্ণনা দিয়ে জেলা জাতীয় যুবশক্তির মুখ্য সংগঠক রাইসুল ইসলাম বলেন, সন্ধ্যায় ফতুল্লার কাশিপুর বাশমুলি এলাকায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে এক যুবককে আল আমিন ভাইয়ের পেছনে অনুসরণ করতে দেখা যায়। নেতা-কর্মীদের তাঁকে নিয়ে সন্দেহ হলে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাঁর জামার নিচ থেকে বড় একটি চাপাতি পাওয়া যায়। এ সময় সে পালাবার চেষ্টা করেন এবং এনসিপির দুই কর্মীকে আহত করেন।

এ বিষয়ে এনসিপির প্রার্থী আবদুল্লাহ আল আমিন বলেন, ‘আমি নিরাপদে আছি। এ ঘটনা ফতুল্লা থানার ওসিসহ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের বিষয়টি অবগত করেছি। আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে আলোচনা চলছে।’

জানতে চাইলে ফতুল্লা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মান্নান বলেন, ‘আমরা ঘটনার খবর শুনে সেখানে পুলিশের একটি টিম পাঠাই। কিন্তু ঘটনাস্থলে কাউকে পাওয়া যায়নি। আমরা বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করছি। জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

