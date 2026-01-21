হোম > সারা দেশ > মুন্সীগঞ্জ

গণভোট শত বছরের দিকনির্দেশনা দেবে: আদিলুর

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি

আজ সকালে মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ের মিলনায়তনে বক্তব্য দেন উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান। ছবি: আজকের পত্রিকা

স্থানীয় সরকার, শিল্প এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বলেছেন, জুলাই অভ্যুত্থানে ১ হাজার ৪০০ তরুণ প্রাণের বিনিময়ে যে বাংলাদেশ আবার মুক্ত হয়েছে, সেই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা দেবে আসন্ন গণভোট। তিনি বলেন, অভ্যুত্থানের পক্ষের সব রাজনৈতিক দল একসঙ্গে হয়ে জুলাইয়ের চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে একটি সনদ প্রণয়ন করেছে। সেই সনদ বাস্তবায়নের জন্য গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোটকে বিজয়ী করা জরুরি।

আজ বুধবার (২১ জানুয়ারি) সকালে মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ের মিলনায়তনে গণভোটের প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণ উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

আদিলুর রহমান বলেন, ‘গত ১৫ বছর বাংলাদেশের মানুষ আগ্রাসনের মধ্যে ছিল। এই সময়ে মানুষ স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারেনি, ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি। জনগণের সম্মতি নিশ্চিত করতেই এই গণভোটের আয়োজন।’ তিনি আরও বলেন, জুলাই সনদের পক্ষে গণমানুষের সমর্থন প্রয়োজন, যাতে বাংলাদেশ দীর্ঘদিন গণতান্ত্রিক ও স্বাধীনভাবে টিকে থাকতে পারে।

অন্তর্বর্তী সরকারের এই উপদেষ্টা বলেন, ‘এই গণভোট শত বছরের দিকনির্দেশনা দেবে। জুলাই শহীদদের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে, যাতে ফ্যাসিবাদ আর ফিরে না আসে, আয়নাঘরের মতো নিপীড়নের পুনরাবৃত্তি না হয়, লুটপাট ও বিদেশে অর্থ পাচার বন্ধ হয়।’ এ জন্য তিনি আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

সভায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফারজানা ববি মিতুর সভাপতিত্বে এবং উপজেলা সহকারী নির্বাচন কর্মকর্তা মোহাম্মদ জুয়েলের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব রেজাউল মাকছুদ জাহেদী, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোছা. নাজমা নাহার এবং শ্রীনগর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনিছুর রহমান।

