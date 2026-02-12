হোম > সারা দেশ > মুন্সীগঞ্জ

ভোটকেন্দ্র এলাকায় একাধিক ককটেল বিস্ফোরণ

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

মুন্সিগঞ্জের চরাঞ্চলের একটি ভোটকেন্দ্র এলাকায় একাধিক ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকালে সদর উপজেলার মোল্লাকান্দি ইউনিয়নের মাকহাটি গুরুচরণ উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্র এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

ককটেল বিস্ফোরণের পর ওই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবে কেন্দ্রটিতে ভোট গ্রহণ স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানা গেছে।

মাকহাটি গুরুচরণ উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে প্রিসাইডিং কর্মকর্তা তিতুমির ককটেল বিস্ফোরণের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, সকাল ১০টার দিকে কেন্দ্রের বাইরের রাস্তায় একের পর এক ককটেল বিস্ফোরণ ঘটতে থাকে। খবর পেয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা সেখানে ছুটে আসেন।

কেন্দ্রের ভেতরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানান তিনি।

