মুন্সিগঞ্জে বিএনপি প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ-অগ্নিসংযোগ

মুন্সিগঞ্জ-৩ (সদর-গজারিয়া) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী পুনর্বিবেচনার দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ-মিছিল ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭টা পর্যন্ত দলটির জেলা কার্যালয়ের সামনে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।
মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনে বিএনপি প্রার্থী করা হয়েছে কেন্দ্রীয় বিএনপির সমাজকল্যাণবিষয়ক সম্পাদক মো. কামরুজ্জামান রতনকে। তাঁর পাশাপাশি এই আসনে মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্যসচিব মো. মহিউদ্দিন।
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে আজ মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
বিকেলে নাম ঘোষণার পর থেকে ফুঁসতে থাকেন মহিউদ্দিনের সমর্থকেরা। সন্ধ্যায় মহিউদ্দিনের বাড়ি মুক্তারপুর থেকে একটি বিক্ষোভ-মিছিল নিয়ে জেলায় দলীয় কার্যালয়ের সামনে কামরুজ্জামানের কুশপুত্তলিকায় আগুন দেওয়া হয়। একই সঙ্গে শহরের সুপার মার্কেটের প্রধান সড়কটি অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন মহিউদ্দিনের সমর্থকেরা।
এতে অংশ নেন সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান, শহর বিএনপির সদস্যসচিব মাহবুব আলম স্বপন, পঞ্চসার ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আবদুল মতিনসহ অনেকে।
মুন্সিগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম সাইফুল আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনে বিএনপি প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ শেষে সুপার মার্কেটের পেছনে দুটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে। এটি স্পষ্ট নাশকতা। এ ঘটনায় আমরা অভিযোগ করেছি। দোষীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।’