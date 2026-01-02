হোম > সারা দেশ > মাদারীপুর

ঘন কুয়াশায় ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে তিন গাড়ির সংঘর্ষ, আহত ১০

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি

সংঘর্ষে বাসের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে গেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুর জেলার শিবচরে ঘন কুয়াশার মধ্যে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে যাত্রীবাস, কাভার্ড ভ্যান ও মিনি ট্রাকের ত্রিমুখী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে বাসের অন্তত ১০ যাত্রী আহত হয়েছে। আজ শুক্রবার (২ ডিসেম্বর) সকালে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের শিবচর উপজেলার বন্দরখোলা এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

শিবচর হাইওয়ে থানা-পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সকাল সাড়ে ৮টার দিকে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী টুঙ্গিপাড়া এক্সপ্রেসের একটি যাত্রীবাহী বাস শিবচর উপজেলার বন্দরখোলা এলাকায় এলে সামনে থাকা ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড নামের একটি ওষুধ কোম্পানির কাভার্ড ভ্যানকে সজোরে ধাক্কা মারে। এ সময় পেছন থেকে আসা একটি মিনি ট্রাক দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি দুটির সঙ্গে ধাক্কা খায়। এই ঘটনায় বাসে থাকা কমপক্ষে ১০ যাত্রী আহত হয়। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। খবর পেয়ে শিবচর হাইওয়ে থানা-পুলিশ এক ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে দুর্ঘটনাকবলিত গাড়িগুলো সড়ক থেকে সরিয়ে নিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। এর আগে ঘন কুয়াশার কারণে মহাসড়কে ধীরগতিতে চলছিল গাড়ি।

শিবচর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহুরুল ইসলাম বলেন, ‘সকালে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা টুঙ্গিপাড়া এক্সপ্রেসের সঙ্গে কাভার্ড ভ্যান ও মিনি ট্রাকের ত্রিমুখী সংঘর্ষ হয়। সড়ক থেকে গাড়ি তিনটি উদ্ধার করে সড়কের যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়েছে। গাড়িগুলোকে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে।’

জহুরুল ইসলাম আরও বলেন, কুয়াশার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। তবে মারাত্মক কোনো হতাহত হয়নি। একাধিক গাড়ি পরস্পরের পেছনে ধাক্কা লাগে।

সম্পর্কিত

মাদারীপুরে অতিথি পাখি হত্যা, যুবকের ৭ দিনের কারাদণ্ড

মাদারীপুরে ঘরে ঢুকে যুবককে গলা কেটে হত্যা, আটক ১

মাদারীপুরে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া: ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে এক ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ

হঠাৎ ঘন কুয়াশায় মাদারীপুর অন্ধকারে

তারেক রহমানের সংবর্ধনা: ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে যানবাহনের চাপ

শাজাহান খানের বাড়ি-ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পাহারা দেওয়া যুবদল নেতার পদ স্থগিত

১ বছর ধরে নষ্ট ২৫০ সিসিটিভি ক্যামেরা

হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে মাদারীপুরে মহাসড়ক অবরোধ

আড়িয়াল খাঁ নদে ভাসছিল নারীর লাশ

মাদারীপুরে গাছ ফেলে মহাসড়ক অবরোধ, পুলিশ দেখে পালাল আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা