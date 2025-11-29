মাদারীপুরে প্রাইভেটকারের ধাক্কায় পথচারী শিশু নিহত, গাড়িতে আগুন দিল বিক্ষুব্ধ জনতা

মাদারীপুরে দ্রুতগামী একটি প্রাইভেটকারের ধাক্কায় সুরাইয়া কাজী (১০) নামে এক পথচারী শিশু নিহত হয়েছে। এই ঘটনায় মিম কাজী (১২) নামের আরেক শিশু গুরুতর আহত হয়েছে। দুর্ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ স্থানীয় জনতা প্রাইভেটকারটিতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং গাড়িতে থাকা একজনকে আটক করে গণপিটুনি দিয়ে পরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) রাতে মাদারীপুর সদর উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের হবিগঞ্জ ব্রিজ এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত সুরাইয়া কাজী একই এলাকার দেলোয়ার কাজীর মেয়ে। গুরুতর আহত অপর শিশু মিম কাজী একই এলাকার মামুন কাজীর মেয়ে।
পুলিশ, নিহতের পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বাড়ির কাছেই রাস্তা পার হওয়ার সময় বেপরোয়া গতির একটি প্রাইভেটকার দুই শিশুকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই সুরাইয়া কাজী মারা যায়।
আহত মিম কাজীকে উদ্ধার করে মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
এই খবর ছড়িয়ে পড়লে আশপাশের লোকজন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং প্রাইভেটকারটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ সময় গাড়িতে থাকা ১৫-১৬ বছর বয়সী এক তরুণকে আটক করে উত্তেজিত জনতা গণপিটুনি দেয়। পরে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।
প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্যমতে, গাড়ির চালকসহ প্রাইভেটকারে থাকা যাত্রীরা সবাই মাতাল ছিল এবং তাদের সবার বয়স ছিল ১৫-১৬ বছরের মধ্যে। তবে, গাড়িতে থাকা আরও তিনজন দুর্ঘটনার পরপরই ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।
মাদারীপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আদিল হোসেন জানান, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
তিনি বলেন, "স্থানীয়রা গাড়িচালকসহ একজনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। ঘটনায় জড়িত অন্যদের শনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে।"