সড়কে মিলল ৩২ কেজির ওজনের কচ্ছপ, নদীতে অবমুক্ত

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি 

শিবচরে সড়কে মিলল ৩২ কেজির ওজনের কচ্ছপ। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুরের শিবচরে সাড়ে ৩২ কেজি ওজনের একটি সামুদ্রিক কচ্ছপ উদ্ধার করেছে মৎস্য বিভাগ। পরে বৃহৎ আকৃতির কচ্ছপটি পদ্মা নদীতে অবমুক্ত করা হয়েছে।

আজ রোববার উপজেলার বরহামগঞ্জ কলেজের পাশে সড়ক থেকে কচ্ছপটি উদ্ধার করা হয়।

জানা গেছে, চাঁদপুরে জেলেদের জালে ধরা পড়া কচ্ছপটি শিবচরে আনেন স্থানীয় দুই জেলে। শিবচর বাজারে আনা হয় বিক্রির উদ্দেশ্যে। এরপর কচ্ছপটি কে বা কারা সরকারি বরহামগঞ্জ সরকারি কলেজসংলগ্ন সড়কের পাশে রশি দিয়ে বেঁধে রাখে। বিষয়টি জানতে পেরে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কচ্ছপটি উদ্ধার করে পদ্মা নদীতে অবমুক্ত করেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক মৎস্য ব্যবসায়ী বলেন, কচ্ছপটি চাঁদপুরের নদীতে ধরা পড়ে জেলেদের জালে। পরে শিবচরের দুই মাছ বিক্রেতা এটি কিনে আনেন। ক্রেতাদের কাছে ১৫ টাকায় বিক্রি করে সেখানে পৌঁছে দেন। এর আগে খবর পেয়ে মৎস্য কর্মকর্তারা কচ্ছপটি উদ্ধার করেন।

এ বিষয়ে শিবচর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সত্যজিৎ মজুমদার বলেন, ‘কলেজের রাস্তার পাশে রশি দিয়ে কচ্ছপটি বেঁধে রেখেছে অজ্ঞাতনামা কেউ। আমাদের জানানো হলে আমরা গিয়ে কচ্ছপটি উদ্ধার করে উপজেলার কাঁঠালবাড়ি এলাকায় পদ্মা নদীতে অবমুক্ত করি। এ ঘটনায় জড়িত কারও পরিচয় জানা যায়নি। উদ্ধার করা কচ্ছপটির ওজন ৩২ কেজি ৫০০ গ্রাম। এটি একটি সামুদ্রিক কচ্ছপ বলে ধারণা করা হচ্ছে।’

