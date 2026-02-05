শিবচরে প্রকাশ্যে আসা আ.লীগ নেতাদের গ্রেপ্তারের দাবিতে থানার সামনে বিক্ষোভ

মাদারীপুরের শিবচরে প্রকাশ্যে আসা আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেপ্তারের দাবিতে থানার সামনে বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে। শিবচর উপজেলার সর্বস্তরের জনগণের ব্যানারে জুলাই যোদ্ধাসহ তরুণ-যুবকেরা গতকাল বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যার পর এই বিক্ষোভ করেন।
বিক্ষোভকারীরা থানার সামনের সড়কে বসে বিভিন্ন স্লোগান দেন। পরে আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেপ্তারের দাবিতে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) কাছে একটি স্মারকলিপি দেন।
বিক্ষোভকারীদের দাবি, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কিছু নেতা-কর্মী সম্প্রতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দল ও ব্যক্তিকে সমর্থন দিয়ে প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছেন। এতে নির্বাচনকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা চলছে—এমন অভিযোগ তুলে তাঁরা বিক্ষোভ করেন। এ সময় ব্যানার ও ফেস্টুন হাতে নিয়ে অর্ধশতাধিক তরুণ-যুবক থানার সামনে অবস্থান নেন।
বিক্ষোভ চলাকালে আহত জুলাই যোদ্ধা শাহাদাত হোসেন মিশন বলেন, ‘আমরা শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ করে ওসির কাছে স্মারকলিপি দিয়েছি। ২৪ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রকাশ্যে আসা আওয়ামী দোসরদের গ্রেপ্তার না করা হলে পাঁচ হাজার মানুষ নিয়ে থানা ঘেরাও করা হবে। দীর্ঘ ১৭ বছর যারা স্বৈরাচারী ছিল, তারা কীভাবে প্রকাশ্যে রাজনীতি করে—শিবচরের মানুষ তা মেনে নেবে না।’
জানতে চাইলে শিবচর থানার ওসি শফিকুল ইসলাম বলেন, বিক্ষোভকারীরা নিজেদের জুলাই আন্দোলনের যোদ্ধা হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে আওয়ামী লীগের যেসব ব্যক্তি বিভিন্ন প্রার্থীর পক্ষে সক্রিয় হয়েছেন, তাঁদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন। স্মারকলিপি গ্রহণ করা হয়েছে। যাঁদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ বা মামলা রয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।