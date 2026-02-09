হোম > সারা দেশ > মাদারীপুর

‘টাকা দিয়ে কেউ ভোট কিনতে গেলে বেঁধে রাখবেন’

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি

শিবচরে হাতির বাগান মাঠে বিএনপির নির্বাচনী জনসভা। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুর-১ আসনে বিএনপির প্রার্থী নাদিরা আক্তার বলেছেন, ‘টাকা দিয়ে কেউ ভোট কিনতে গেলে তাকে বেঁধে রাখবেন। আমার রাজনৈতিক তৎপরতা দেখেই দল নমিনেশন দিয়েছে। আমি মনে করি, সৎ ও যোগ্য লোক যদি কাজ করে, তবে তা বিফলে যায় না।’

আজ সোমবার মাদারীপুর জেলার শিবচরের হাতির বাগান মাঠে এক নির্বাচনী জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন।

নাদিরা আক্তার বলেন, ‘আপনারা সবাই নিজ নিজ বাড়ি পাহারা দেবেন। কেউ যদি টাকা দিয়ে ভোট কিনতে যায়, তাকে ধরে বেঁধে রেখে আমাকে খবর দেবেন। ভোট টাকা দিয়ে কেনার বস্তু নয়। ভোট যদি টাকা দিয়েই কেনা যেত, তাহলে আমি নমিনেশন পেতাম না। টাকা দিয়ে অন্য কেউ কিনে নিত। দল আমাকে নমিনেশন দিয়েছে। ১২ তারিখ জনগণের ভোটে ধানের শীষ বিজয়ী হবে ইনশা আল্লাহ।’

এ সময় উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আবু জাফর চৌধুরী, বর্তমান আহ্বায়ক শাহাদাত হোসেন খান, সদস্যসচিব সোহেল রানা, সদস্য আবুল বাশার সিদ্দিকী, পৌর বিএনপির আহ্বায়ক আবুল কালাম মল্লিক, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক হেমায়েত হোসেন খান, সদস্যসচিব আজহুল হুদা সেলিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সম্পর্কিত

শিবচরে প্রকাশ্যে আসা আ.লীগ নেতাদের গ্রেপ্তারের দাবিতে থানার সামনে বিক্ষোভ

মাদারীপুরে বিএনপি প্রার্থীর উঠান বৈঠকে আ.লীগের নেতা-কর্মীরা

রাজৈরে ট্রাক উল্টে প্রাণ গেল দুই মৌচাষির

মাদারীপুর-১ আসন: বড় ‘ফ্যাক্টর’ আ.লীগের সমর্থকেরা

মাদারীপুরে ২৩টি ককটেলসহ যুবক আটক

মাদারীপুরে জুয়াড়িদের রডের আঘাতে আহত নৈশপ্রহরী মারা গেছেন

মাদারীপুরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে ককটেল বিস্ফোরণ, দোকানপাট ভাঙচুর

দশ মাস ধরে নিখোঁজ ১০

মাদারীপুরে বাসের ধাক্কায় যুবক নিহত

মাদারীপুরে এক্সপ্রেসওয়ের আন্ডারপাসের পাশে পড়ে ছিল যুবকের মরদেহ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা