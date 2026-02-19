হোম > সারা দেশ > মাদারীপুর

মাদারীপুরে দুটি যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ, নিহত ২

মাদারীপুর প্রতিনিধি

ঘটনাস্থলে এলাকাবাসী ও ফায়ার সাভির্সের কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুরের ডাসারে দুটি যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হন আরও ২০ জন। আজ বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার ম্যালকাই এলাকায় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মাদারীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক মো. সফিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

দুর্ঘটনায় হতাহতের পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি।

পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সকালে ঢাকা থেকে বরিশালের উদ্দেশে ছেড়ে আসে ইমরান পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস। ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের ডাসার উপজেলার ম্যালকাই এলাকায় এলে একটি ব্যাটারিচালিত ভ্যানকে সাইড দিতে যায় বাসটি। এ সময় বরিশাল থেকে ছেড়ে আসা বিআরটিসি পরিবহনের বাসের সঙ্গে ইমরান পরিবহনের বাসটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে ইমরান পরিবহন বাসের দুই যাত্রী নিহত হন। আহত হন ২০ জন। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে এসে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে মাদারীপুরের বিভিন্ন হাসপাতালে নেয়। পরে আধা ঘণ্টা পর মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

