মাদারীপুরে হাইওয়ে পুলিশের অভিযান, ১২ ইজিবাইক জব্দ

মাদারীপুরে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে অভিযান চালিয়েছে হাইওয়ে পুলিশ। সোমবার (১৯ জানুয়ারি) দিনব্যাপী মাদারীপুর সদর উপজেলার ঘটকচর, মোস্তফাপুর, কলাবাড়িসহ বিভিন্ন স্থানে এই অভিযান চালায় মোস্তফাপুর হাইওয়ে থানা-পুলিশ।
এ সময় অবৈধ ১২টি ইজিবাইক জব্দ ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
মাদারীপুরের মোস্তফাপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামুন আল রশিদ বলেন, ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে ইজিবাইক, মাহিন্দ্রাসহ তিন চাকার যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ থাকলেও, তা কেউ মানছে না। তাই এই মহাসড়কে দুর্ঘটনা বাড়ছে। দুর্ঘটনা রোধে হাইওয়ে থানা-পুলিশ অভিযানে নামে।
এ সময় ১২টি ইজিবাইক জব্দ করা হয়। তিন ইজিবাইক চালককে ২ হাজার ৫০০ টাকা করে ৭ হাজার ৫০০ ও একটি প্রাইভেট কারের কাগজপত্র সঠিক না থাকায় ২ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়। জনস্বার্থে অভিযান অব্যাহত থাকবে।