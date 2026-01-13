হোম > সারা দেশ > মাদারীপুর

মাদারীপুরে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় দুই নারীসহ নিহত ৩

মাদারীপুর প্রতিনিধি

মহাসড়কে বিক্ষোভ করেন এলাকাবাসী। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুরে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় দুই নারীসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। আহত হন আরও দুজন। আজ মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মাদারীপুরের তাঁতিবাড়ি এলাকায় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে হতাহত ব্যক্তিদের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

মাদারীপুরের মোস্তফাপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামুন আল রশিদ বলেন, রাজৈরের টেকেরহাট থেকে একটি কাভার্ড ভ্যান বরিশালের দিকে যাচ্ছিল। কাভার্ড ভ্যানটি তাঁতিবাড়ি এলাকায় এলে একটি ব্যাটারিচালিত ভ্যানকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই ভ্যানের নারী যাত্রীসহ দুজন নিহত হন। আহত হন আরও তিনজন। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে মাদারীপুর ২৫০ শয্যার জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে আরেক নারী মারা যান। দুর্ঘটনার পর ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন এলাকাবাসী। সদর মডেল থানা-পুলিশ, হাইওয়ে থানা-পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

সম্পর্কিত

মাদারীপুরে স্কুলশিক্ষককে হাতুড়িপেটা

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প: তাঁতপল্লির জমিতে তরমুজ চাষ

ঘন কুয়াশায় ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে তিন গাড়ির সংঘর্ষ, আহত ১০

মাদারীপুরে অতিথি পাখি হত্যা, যুবকের ৭ দিনের কারাদণ্ড

মাদারীপুরে ঘরে ঢুকে যুবককে গলা কেটে হত্যা, আটক ১

মাদারীপুরে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া: ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে এক ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ

হঠাৎ ঘন কুয়াশায় মাদারীপুর অন্ধকারে

তারেক রহমানের সংবর্ধনা: ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে যানবাহনের চাপ

শাজাহান খানের বাড়ি-ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পাহারা দেওয়া যুবদল নেতার পদ স্থগিত

১ বছর ধরে নষ্ট ২৫০ সিসিটিভি ক্যামেরা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা