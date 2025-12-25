হোম > সারা দেশ > মাদারীপুর

তারেক রহমানের সংবর্ধনা: ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে যানবাহনের চাপ

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি

ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে যানবাহনের চাপ দেখা গেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরা এবং ঢাকার ৩০০ ফুটে গণসংবর্ধনাকে ঘিরে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে যানবাহনের চাপ লক্ষ করা গেছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) ভোর থেকে দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা থেকে বিএনপির নেতা-কর্মীরা রাজধানীর উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। ফলে সকাল থেকেই ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে ঢাকাগামী যানবাহনের চাপ সৃষ্টি হয়। অপর দিকে টানা তিন দিনের ছুটি থাকায় এবং দুপুরের পর নেতা-কর্মীরা ফিরতে শুরু করায় দক্ষিণাঞ্চলগামী লেনেও পরিবহনের চাপ তৈরি হয়। সরেজমিন আজ সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের শিবচরের বিভিন্ন স্থান ঘুরে এ চিত্র চোখে পড়ে।

জানা গেছে, তারেক রহমানের গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মাদারীপুর জেলার শিবচর থেকে বিএনপির নেতা-কর্মীরা গতকাল বুধবার সকাল থেকেই ঢাকা যাওয়া শুরু করেন। আজ ভোরেও অনেকে ঢাকার উদ্দেশে রওনা করেন। মাদারীপুর থেকে ভোরে নেতা-কর্মীদের গাড়িবহর এক্সপ্রেসওয়ে হয়ে পদ্মা সেতু পার হয়ে ঢাকায় যান। দূরপাল্লার পরিবহন, মাইক্রোবাসসহ অন্যান্য পরিবহনের চাপ দেখা যায় এক্সপ্রেসওয়েতে। ভোর থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত ঢাকামুখী চাপ এবং দুপুরের পর থেকে দক্ষিণাঞ্চলমুখী লেনে চাপ বাড়ে যাত্রীদের।

জেলা বিএনপির নেতারা জানান, দীর্ঘ ১৭ বছর দেশে ফিরছেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তাঁকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি জনসভায় যোগ দিতে বাস, মাইক্রোবাস ও প্রাইভেট কারসহ বিভিন্ন যানবাহনে রাজধানী ঢাকায় যাচ্ছেন তাঁরা। আজ ভোরে শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড, শকুনি লেক, পৌর ঈদগাহ মাঠ, বিসিক শিল্পনগরী, চৌরাস্তা এলাকায় জেলার বিভিন্ন উপজেলা ও পৌর এলাকা থেকে আগত বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী জড়ো হন। পরে সেখান থেকে তাঁরা যানবাহনে ঢাকার পথে যাত্রা শুরু করেন। এ সময় দলীয় পতাকা, ব্যানার ও ফেস্টুন নিয়ে যাত্রা শুরু করেন নেতা-কর্মীরা।

মাদারীপুর জেলা বিএনপির সদস্যসচিব জাহান্দার আলী জাহান বলেন, ‘দীর্ঘ ১৭ পর তারেক রহমানকে দেশের মানুষ কাছে পাবেন। স্বাভাবিকভাবে সবাই খুশিতে আত্মহারা। তারেক রহমান দেশে না থাকলেও নেতা-কর্মীদের কাছাকাছি ছিলেন। অনলাইনে তাঁর বক্তব্য শুনেছেন। এখন সবাই স্বচক্ষে তাঁকে দেখবেন। বিএনপির নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি সারা দেশের মানুষ উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন এই ২৫ ডিসেম্বরের জন্য।’

এক্সপ্রেসওয়ের পাঁচ্চরে থাকা একাধিক যাত্রী জানান, আজ সকালে ছিল ঢাকাগামী পরিবহনের চাপ। নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা আজ ঢাকা গেছেন। দুপুরের পর আবার ঢাকা থেকে আসা যাত্রীদের চাপও রয়েছে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে।

শিবচর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহুরুল ইসলাম জানান, মহাসড়কে যানবাহনের বাড়তি চাপ রয়েছে। গতিনিয়ন্ত্রণে হাইওয়ে পুলিশ মহাসড়কে দায়িত্ব পালন করছে। ঘন কুয়াশায় সতর্কতার সঙ্গে গাড়ি চালাতে চালকদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

