বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীর জনসভায় হামলা, পুলিশ-সাংবাদিকসহ আহত ১৫

মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলায় বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী মেজর (অব.) রেজাউল করিম রেজার জনসভায় হামলা চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এ সময় পুলিশ, সাংবাদিকসহ ১৫ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। আজ সোমবার দুপুরে কালকিনি উপজেলা পরিষদ চত্বরে এ ঘটনা ঘটে।
হামলায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার চাইলাউ মারমা, কালকিনি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহেল রানা, স্থানীয় সাংবাদিক ইব্রাহিম সবুজসহ ১৫ জন আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আজ দুপুরে উপজেলা পরিষদ চত্বরে জনসভার আয়োজন করেন মাদারীপুর-৩ আসনের বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী মেজর (অব.) রেজাউল করিম রেজা। জনসভায় হঠাৎ হামলা চালায় একদল দুর্বৃত্ত। খবর পেয়ে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
এ বিষয়ে রেজাউল করিম রেজার ব্যক্তিগত মোবাইলে ফোন নম্বরে কল দিলে তিনি ধরেননি।
মাদারীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার চাইলাউ মারমা আজকের পত্রিকাকে বলেন, সমাবেশে হামলার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে যায়। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ সময় পুলিশের ওপরও হামলার ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।