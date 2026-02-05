হোম > সারা দেশ > ঝিনাইদহ

ঝিনাইদহ-৪: স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুলের নির্বাচনী অফিস ভাঙচুর

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম ফিরোজের নির্বাচনী অফিসে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ উপজেলা ও সদরের চার ইউনিয়ন) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম ফিরোজের নির্বাচনী অফিস ভাঙচুর করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার রাতে কালীগঞ্জ শহরের ভূষণ রোডে তাঁর নির্বাচনী অফিসটি ভাঙচুর করা হয়। তবে এই ঘটনায় কেউ আহত হননি।

জানা গেছে, রাত ৮টার দিকে একদল যুবক ওই অফিসে অতর্কিত হামলা চালান। হামলাকারীরা তিনটি মোটরসাইকেল, বেশ কয়েকটি চেয়ার এবং টেবিলের গ্লাস ভাঙচুর করেন। এ সময় সেখানে ককটেলের কৌটা পড়ে থাকতে দেখা যায়। একই সময় শহরের বৈশাখী তেলপাম্প এলাকা ও পৌর শহরের হেলাই গ্রামে সাইফুল ইসলামের নির্বাচনী অফিস ভাঙচুর করা হয়েছে বলে জানা গেছে। ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আব্দুল্লাহ আল ফারুকের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী, বিজিবি ও পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। তাৎক্ষণিকভাবে কারা এই হামলা চালিয়েছে, তা জানা যায়নি।

ভাঙচুরের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন সাইফুল ইসলাম। তবে তিনি এ ব্যাপারে সাংবাদিকদের কাছে কোনো মন্তব্য করেননি।

উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আব্দুল্লাহ আল ফারুক সাংবাদিকদের বলেন, ‘সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পর্যবেক্ষণ করছি। তদন্ত চলছে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

