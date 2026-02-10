হোম > সারা দেশ > ঝিনাইদহ

ধানের শীষের এক সমর্থক আরেক সমর্থককে কুপিয়ে আহত করার অভিযোগ

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

আহত ঠান্ডু মণ্ডলকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঝিনাইদহ সদরের মিয়াকুন্ডু গ্রামে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চেয়ে ফেরার পথে ঠান্ডু মন্ডল (৫৬) নামের এক সমর্থককে কুপিয়ে আহত করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগ উঠেছে, ধানের শীষ প্রতীকের সমর্থকেরাই তাঁকে কুপিয়ে আহত করেছেন।

সোমবার দিবাগত রাত ৯টার দিকে ঝিনাইদহ-৪ সংসদীয় আসনে এই ঘটনা ঘটে। পরে রাত দেড়টার দিকে আহত ঠান্ডু মন্ডলকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি সদর উপজেলার মিয়াকুন্ডু গ্রামের বাসিন্দা।

আহত ব্যক্তি ও তাঁর স্বজনদের ভাষ্য, ঝিনাইদহ-৪ আসনের অধীন বামনাইল গ্রামে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চেয়ে রাতে বাড়ি ফিরছিলেন ঠান্ডু মন্ডল। পথে তাঁর ভাতিজা এবং কাপ-পিরিচ প্রতীকের সমর্থক লিপ্তু খানের সঙ্গে দেখা হলে দুজন একসঙ্গে হেঁটে ফিরছিলেন। মিয়াকুন্ডু গ্রামে পৌঁছালে ধানের শীষ প্রতীকের ১০ থেকে ১৫ জন সমর্থক তাঁদের ওপর হামলা চালান। এ সময় ঠান্ডু মন্ডলকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে আহত করা হয়।

আহত ঠান্ডু মন্ডল বলেন, ‘হামলাকারীরা আমাদের গ্রামেরই ছেলে। ওরাও ধানের শীষের সমর্থক। তাদের সঙ্গে আমাদের আগের বিরোধ ছিল। ভোট চেয়ে কাপ-পিরিচ প্রতীকের একজন সমর্থকের সঙ্গে ফেরার সময় সুযোগ নিয়ে হামলা করা হয়েছে। পুরোনো বিরোধে নির্বাচনকে কাজে লাগানো হয়েছে।’

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাপস কুমার বলেন, ঠান্ডু মন্ডলের পায়ে ধারালো অস্ত্রের একাধিক আঘাত রয়েছে। তবে তাঁর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক নয়।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ সদর পুলিশ ফাঁড়ির সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) আবুল কালাম বলেন, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, ভোট চাওয়াকে কেন্দ্র করে এই ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

