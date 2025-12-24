হোম > সারা দেশ > ঝিনাইদহ

গণঅধিকারের রাশেদকে আসনছাড়, কানে ধরে দলত্যাগ বিএনপি কর্মীর

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

গণঅধিকারের রাশেদকে আসনছাড়, কানে ধরে দলত্যাগ বিএনপি কর্মীর। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ) আসন গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানকে ছেড়ে দিয়েছে বিএনপি। ফলে ওই আসনে ধানের শীষ প্রতীকের কোনো প্রার্থী থাকছেন না। গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে আজ বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে এ তথ্য জানান দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

এদিকে সংবাদটি ছড়িয়ে পড়ার পর কানে ধরে বিএনপির রাজনীতি করবেন না বলে ঘোষণা দিয়েছেন ফরহাদ হোসেন নামের এক যুবক। এমন একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

৫২ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা যায়, কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে কানে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন ওই যুবক আর তাঁকে ঘিরে আছে লোকজন। এ সময় ফরহাদ হোসেন বলতে থাকেন, ‘আমি কানে ধরছি, কালীগঞ্জ-৪ আসনের পক্ষ থেকে যেহেতু আমি হামিদ অথবা ফিরোজ যেকোনো একজনের সমর্থক হিসেবে কাজ করতাম। আমরা ধানের শীষ প্রতীকের শহীদ জিয়ার আদর্শের কান্ডারি।

‘তাই আজ এই আসন থেকে ওই দুই প্রার্থীর মধ্যে একজনও মনোনয়ন না পাওয়ার কারণে আমি কানে ধরে বিএনপির রাজনীতি ত্যাগ করছি। কারণ ঢাকা সিটি থেকে যখন ট্রাকের ভর (ওজন) নিতে পারেনি, তাহলে ঝিনাইদহ-৪ থেকে ট্রাকের ভর নেবে কোন কায়দায়।

‘তাই এই ভর আমরা ঠেকাতে পারব না। আজ থেকে সব বন্ধ করে দেব। কালীগঞ্জে বিগত ১৭ বছর যারা বিএনপির রাজনীতি টিকিয়ে রেখেছিল, তাদের যদি আজ মনোনয়ন না দেওয়া হয়, তাহলে কিসের রাজনীতি, এটাই সর্বশেষ আমার কথা।’

জানা গেছে, এই আসন থেকে স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ, উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক হামিদুল ইসলাম হামিদ ও জেলা বিএনপির উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য সাবেক সংসদ সদস্য শহিদুজ্জামান বেল্টুর সহধর্মিণী মুর্শিদা জামান দলের মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন। তাঁরা সবাই স্থানীয় রাজনীতিতে আলাদা আলাদা গ্রুপ নিয়ে কর্মসূচি পালন করতেন।

