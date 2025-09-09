হোম > সারা দেশ > যশোর

যশোরে ভ্যানচালককে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় জড়িতদের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন

­যশোর প্রতিনিধি

যশোর প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

যশোরের মনিরামপুরে চাঁদা না পেয়ে ভ্যানচালক মিন্টু হোসেনকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন এলাকাবাসী। আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে যশোর প্রেসক্লাবের সামনে এই কর্মসূচি পালিত হয়।

মানববন্ধনে নিহত ব্যক্তির স্বজন ও এলাকাবাসী অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ছবিসংলিত প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার নিয়ে নানা স্লোগান দেন। নিহত ব্যক্তির স্বজনেরা অভিযোগ করেন, ৫০ হাজার টাকা না দেওয়ায় পৌর বিএনপির বহিষ্কৃত শ্রমবিষয়ক সম্পাদক সাব্বির হোসেনের নেতৃত্বে মিন্টুকে হত্যা করা হয়েছে। গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছে মিন্টুর দুই ভাই। এ ঘটনায় মামলা করা হলেও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আড়াল করার চেষ্টা করছে স্থানীয় বিএনপি ও পুলিশ।

মানববন্ধনে নিহত ব্যক্তির শ্যালক সুমন হোসেন বলেন, ‘আমাদের স্বজনকে তো আর পাব না। এখন চাই মামলার সঠিত তদন্ত হোক, জড়িত ব্যক্তিদের বিচার হোক। কিন্তু ওসি এ মামলা নিয়ে টালবাহানা করছে। এজাহারে পুলিশের যা মনে আসছে, সেটা উল্লেখ করছে। এজাহারে আসামি, আসামির পরিবারের নাম ভুল দিয়েছে। রাজনৈতিক নেতাদের ছত্রচ্ছায়াতে পুলিশ মামলাটি ভিন্ন খাতে নিয়ে যাচ্ছে। এ ঘটনায় উপজেলা বিএনপির শীর্ষ নেতারা আসামিদের পক্ষ নেওয়াতে আমরা সাহস করে কিছু বলতে পারছি না। আমরা বাড়িতে একধরনের হুমকি-আতঙ্কে দিন পার করছি। আমাদের আতঙ্কগ্রস্ত রাখতে বাড়িতে ইটপাটকেল মারছে। জীবন বাঁচানোর তাগিদে যশোরে এসে এই কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। প্রশাসনের কাছে এই হত্যার বিচার ও আমাদের নিরাপত্তার দাবি জানাচ্ছি।’

২৮ আগস্ট সন্ধ্যায় মনিরামপুর সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়ের উত্তর গেট মোড়ে দোকানে এ হামলার ঘটনা ঘটে। পরের দিন চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভ্যানচালক মিন্টু মৃত্যুবরণ করেন। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর পরিবার মামলা করলে প্রধান অভিযুক্ত বিএনপি নেতা সাব্বিরসহ তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। মনিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বাবলুর রহমান খান বলেন, নিহত ব্যক্তির পরিবারের অভিযোগ সত্য নয়। ঘটনার সঙ্গে পুলিশ যা তদন্ত করে পাচ্ছে, সেটা তুলে ধরছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত তিনজনকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় কারও পক্ষ নেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আইন সবার জন্য সমান। জড়িত ব্যক্তিদের আটক করতে ও রহস্য উদ্‌ঘাটনে পুলিশ কাজ করছে।

