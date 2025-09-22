হোম > সারা দেশ > যশোর

শার্শায় পেট্রলপাম্প দখলের চেষ্টা, বিএনপির নেতা বহিষ্কার

­যশোর প্রতিনিধি

আনোয়ার হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

পেট্রলপাম্প দখলচেষ্টার অভিযোগে যশোরের শার্শার বাগআঁচড়া ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আনোয়ার হোসেনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ সোমবার রাতে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন খোকন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেনকে (আনোয়ার মেম্বর) দলের প্রাথমিক সদস্যপদসহ সব পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। দখলদারত্বের চেষ্টার সুনির্দিষ্ট অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে দলের সব পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়। কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত অপকর্মের দায়ভার দল কখনো নেবে না। তাই বিএনপিকে জড়িয়ে যারা ব্যক্তি অপরাধের দায় গণমাধ্যমে প্রকাশ করে তাদের মধ্যে অসৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করে বলে আমরা মনে করি।’

এর আগে সোমবার সংবাদ সম্মেলন করে পাম্প দখলচেষ্টার অভিযোগ মিথ্যা দাবি করেন আনোয়ার হোসেন। তিনি বলেন, যাঁরা অতীতে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সুবিধা নিয়েছেন, তাঁরাই নেপথ্যে থেকে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে বিএনপির ভাবমূর্তি নষ্টের চেষ্টা চলছে বলেও তিনি পাল্টা অভিযোগ করেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন খোকন বলেন, ‘বিএনপিতে অপরাধীদের কোনো স্থান নেই। সুনির্দিষ্ট অপরাধে আনোয়ার মেম্বারকে বহিষ্কার করা হয়েছে।’

উল্লেখ্য, গতকাল রোববার যশোর প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে বাগআঁচড়ায় ‘মেসার্স গোলাম কিবরিয়া ফিলিং স্টেশন’ জাল দলিল এবং রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে দখলচেষ্টার অভিযোগ করে ভুক্তভোগী পরিবার।

ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্য তনিমা খাতুন সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ২০২২ সালে তাঁর বাবার মৃত্যুর পর থেকে আনোয়ার হোসেন জাল দলিল তৈরি করে পাম্পটি দখলের চেষ্টা করছেন। এ ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে দুটি মামলা চলমান রয়েছে। এরপরও ১৯ সেপ্টেম্বর আনোয়ার ও তাঁর সহযোগীরা পাম্পে ঢুকে ম্যানেজারকে বের করে দিয়ে সব কাগজপত্র ও চাবি ছিনিয়ে নেন। পরে পুলিশকে জানালে তাঁরা পালিয়ে যান, তবে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে পাম্পটি দখলের হুমকি অব্যাহত রেখেছেন আনোয়ার।

