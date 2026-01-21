হোম > সারা দেশ > জামালপুর

ইসলামপুরে অস্ত্রসহ যুবক আটক, হাসপাতালে ভর্তি

ইসলামপুর (জামালপুর) প্রতিনিধি  

অস্ত্রসহ যুবক আটক। ছবি: সংগৃহীত

জামালপুরের ইসলামপুরে দেশীয় অস্ত্রসহ এক যুবককে আটক করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে সোপর্দ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আটক যুবকের নাম আনোয়ার (৩০)। তিনি গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার খোলাবাড়ি এলাকার মৃত নায়েব আলীর ছেলে। আটকের সময় মারধরের শিকার হওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আজ বুধবার (২১ জানুয়ারি) আনোয়ারকে জামালপুর চিফ জুডিশিয়াল আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছে ইসলামপুর থানা-পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার বেলা ৩টার দিকে বেলগাছা-কুলকান্দী ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী যমুনা নদীর পশ্চিম তীরে আনন্দ বাজার এলাকায় একটি দেশীয় অস্ত্রসহ ঘোরাফেরা করতে দেখে আনোয়ারকে আটক করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে ইঞ্জিনচালিত নৌকাযোগে তাঁকে যমুনার পূর্ব তীরে কুলকান্দী ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) কার্যালয়ে এনে গ্রাম পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। খবর পেয়ে সেনাবাহিনীর একটি দল রাত পৌনে ৮টার দিকে সেখান থেকে ধরে নিয়ে আনোয়ারকে ইসলামপুর থানায় সোপর্দ করে।

থানা সূত্রে জানা যায়, থানায় নেওয়ার পর আনোয়ার অসুস্থ হয়ে পড়লে থানা-পুলিশ তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে নেয়। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসক তাঁকে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। পরে রাতেই তাঁকে সেখানে ভর্তি করা হয়।

কুলকান্দী ইউপি চেয়ারম্যান আনিছুর রহমান আনিছ বলেন, আনন্দ বাজার এলাকায় দেশীয় অস্ত্রসহ ঘোরাফেরা করতে দেখে আনোয়ারকে আটক করে স্থানীয় লোকজন ইউপি কার্যালয়ে এনে গ্রাম পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে। পরে সেনাবাহিনীর একটি দল তাঁকে থানায় নিয়ে যায়।

ইসলামপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, একটি দেশীয় পাইপগান, একটি কার্তুজ, একটি বুলেটসহ আনোয়ারকে সেনাবাহিনী থানায় সোপর্দ করে। আটকের সময় স্থানীয় বাসিন্দাদের মারধরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ইসলামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল কাইয়ুম গাজী বলেন, আটক যুবকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে।

