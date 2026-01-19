হোম > সারা দেশ > জামালপুর

বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র মতিনের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করল বিএনপি

ইসলামপুর (জামালপুর) প্রতিনিধি  

ফখরুজ্জমান মতিন। ছবি: সংগৃহীত

জামালপুরের বকশীগঞ্জ পৌরসভার সাবেক মেয়র ফখরুজ্জামান মতিনের ওপর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছে বিএনপি। গতকাল রোববার বিকেলে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়। আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সকালে ফখরুজ্জামান মতিন নিজেই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

কেন্দ্রীয় বিএনপির দলীয় প্যাডে দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, ইতিপূর্বে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং দলের নীতি ও আদর্শ পরিপন্থী কার্যকলাপের জন্য বকশীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক ফখরুজ্জামান মতিনকে দলের প্রাথমিক সদস্যসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাঁর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে প্রাথমিক সদস্য পদ ফিরিয়ে দেওয়া হলো।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৯ মার্চ অনুষ্ঠিত বকশীগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচনে অংশ নিয়ে নারিকেলগাছ প্রতীকে ৮ হাজার ৫৪২ ভোট পেয়ে মেয়র পদে নির্বাচিত হন মো. ফকরুজ্জামান মতিন। দলীয় সিদ্ধান্তের বিপরীতে নির্বাচনে অংশ নেওয়ায় ওই বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি ফকরুজ্জামান মতিনকে উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক পদসহ দলের প্রাথমিক সদস্য পদ থেকে বহিষ্কার করে কেন্দ্রীয় বিএনপি।

এ বিষয়ে ফখরুজ্জামান মতিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমার ওপর থেকে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছে কেন্দ্রীয় বিএনপি। আমি দীর্ঘদিন ধরে বিএনপির রাজনীতিতে যুক্ত। বকশীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব এবং আহ্বায়ক পদে দায়িত্ব পালন করেছি। এ ছাড়া আমি বকশীগঞ্জ সরকারি কিয়ামত উল্লাহ কলেজ ছাত্র সংসদে ভিপি নির্বাচিত হয়েছিলাম। বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করায় কেন্দ্রীয় বিএনপির নেতাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।’

