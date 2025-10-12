হোম > সারা দেশ > হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জে অবৈধভাবে সিলিকা বালু তোলায় ১৪ জনের কারাদণ্ড

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি  

হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে আজ রোববার অবৈধভাবে সিলিকা বালু তোলার কাজে জড়িত ব্যক্তিদের আটকের পর কারাদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ছবি: সংগৃহীত

হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলায় অবৈধভাবে সিলিকা বালু তোলার অপরাধে ১৪ জনকে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। তাঁদের প্রত্যেককে এক মাসের কারাদণ্ড দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শফিকুল ইসলাম।

আজ রোববার সকালে পাইকপাড়া ইউনিয়নের বদরগাজী এলাকায় পুলিশ ও সেনাবাহিনীর একটি যৌথ দল এই অভিযান চালায়। এ সময় সিলিকা বালু তোলার কাজে জড়িত ১৪ জনকে আটক করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে বালুভর্তি কয়েকটি ট্রাকও জব্দ করে যৌথ দল। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত আটক ব্যক্তিদের এক মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন উলুকান্দি গ্রামের নূর উদ্দিন (৩৩), নিশাপট গ্রামের জাকারিয়া (২৬), আব্দুল্লাপুর গ্রামের শাহজাহান মিয়া (৩২), শানখলা গ্রামের শাহীন মিয়া (২১), পূর্ব পঞ্চাশ গ্রামের ওয়াহিদ মিয়া (২৩), শানখলা গ্রামের আব্দুল করিম জুনেদ (১৯), কাঁঠালবাড়ি গ্রামের মো. ইউসুফ (২৩) ও মো. সারাজ মিয়া (৩০), হলহলিয়ার মো. এনামুল হক (১৯), ডেউয়াতলীর মো. জামাল মিয়া (২১), ফান্দ্রাইলের রিপন মিয়া (২৪), বরমপুরের নয়ন মিয়া (২২), দেউন্দির মো. আতর আলী (৪২) ও মো. নুরুল ইসলাম (৪৩)।

চুনারুঘাটের ইউএনও শফিকুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, সিলিকা বালু লুট বন্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

সম্পর্কিত

ভিক্ষুকের মৃত্যুর পর ঘরে মিলল বস্তাভর্তি টাকা

হবিগঞ্জে সাড়ে ৪ লাখ টাকার জাল নোটসহ চক্রের দুই সদস্য গ্রেপ্তার

হবিগঞ্জে ট্রাক-পিকআপ সংঘর্ষে সবজি ব্যবসায়ী নিহত

হবিগঞ্জে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষ, আহত ৩০

নবীগঞ্জ-বাহুবলে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগের দাবিতে মানববন্ধন

সিরাজগঞ্জে বাসচাপায় বিএনপি নেতা নিহত

হবিগঞ্জ সীমান্তে অবৈধ পারাপার, ৫ জন কারাগারে

হবিগঞ্জে পারাবত এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন বিকল, ট্রেন চলাচল বন্ধ

হবিগঞ্জে চাঁদা না পেয়ে হামলা: দুই যুবককে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ

বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে তরুণীর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক, সাময়িক বরখাস্ত এসআই
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা