হোম > সারা দেশ > হবিগঞ্জ

ভারতে ৩ বাংলাদেশির লাশ, কুপিয়ে ও তির মেরে হত্যার অভিযোগ

চুনারুঘাট (হবিগঞ্জ) প্রতিনিধি 

ভারতের ত্রিপুরায় নিহত বাংলাদেশিদের লাশ উদ্ধার করে স্থানীয় থানা-পুলিশ। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের খোয়াই এলাকায় তিন বাংলাদেশিকে কুপিয়ে ও তির মেরে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। তাঁদের বাড়ি হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলায়। গতকাল বুধবার রাত ১০টার দিকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) পক্ষ থেকে নিহত ব্যক্তিদের পরিচয় শনাক্ত করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে চুনারুঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহেদুল ইসলাম জানান, ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ও বিজিবির মধ্যে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ওই তিন ব্যক্তির লাশ হস্তান্তরের কথা রয়েছে। লাশ গ্রহণের জন্য পুলিশ, বিজিবি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও নিহত ব্যক্তিদের স্বজনেরা উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের বল্লা সীমান্তে অপেক্ষা করছেন।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন চুনারুঘাটের আলীনগর গ্রামের আশ্বব আলীর ছেলে জুয়েল মিয়া (৩২), বাসুল্লা গ্রামের কনা মিয়ার ছেলে পণ্ডিত মিয়া (৪৫) ও কবিলাশপুর গ্রামের কদ্দুস মিয়ার ছেলে সজল মিয়া (২০)।

থানা-পুলিশ জানিয়েছে, ওই তিন ব্যক্তি গরু আনার জন্য গত সোমবার রাতে অবৈধভাবে সীমান্তের কাঁটাতার পেরিয়ে ত্রিপুরার খোয়াই জেলার বিদ্যাবিল এলাকায় প্রবেশ করেন। সেখানে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী তাঁদের কুপিয়ে ও তির মেরে হত্যা করেন। পরে ত্রিপুরার খোয়াই থানা-পুলিশ তাঁদের লাশ উদ্ধার করে।

চুনারুঘাটের গাজীপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য তারেকুর রহমান বলেন, গতকাল রাতে বিজিবি নিহত ওই তিন ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়পত্র সংগ্রহ করে। পরে বিএসএফের পক্ষ থেকে পাওয়া ছবি দেখে জুয়েল, পণ্ডিত ও সজলের লাশ শনাক্ত করা হয়।

গতকাল রাতে ৫৫ বিজিবির (হবিগঞ্জ ব্যাটালিয়ন) ক্যাপ্টেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. তানজিলুর রহমান বলেন, ত্রিপুরায় তিন বাংলাদেশিকে হত্যা করা হয়েছে। বিএসএফের সঙ্গে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাঁদের লাশ ফেরত আনার প্রক্রিয়া চলছে।

সম্পর্কিত

হবিগঞ্জে জামায়াত নেতা মহিবুর হত্যা: প্রধান আসামির আমৃত্যু কারাদণ্ড, ১৪ জনের যাবজ্জীবন

পুকুরে ডুবে তিন ভাইয়ের তিন মেয়ের মৃত্যু, বিয়েবাড়িতে কান্নার রোল

নবীগঞ্জে বাসচাপায় নছিমনচালক নিহত

হবিগঞ্জে অবৈধভাবে সিলিকা বালু তোলায় ১৪ জনের কারাদণ্ড

ভিক্ষুকের মৃত্যুর পর ঘরে মিলল বস্তাভর্তি টাকা

হবিগঞ্জে সাড়ে ৪ লাখ টাকার জাল নোটসহ চক্রের দুই সদস্য গ্রেপ্তার

হবিগঞ্জে ট্রাক-পিকআপ সংঘর্ষে সবজি ব্যবসায়ী নিহত

হবিগঞ্জে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষ, আহত ৩০

নবীগঞ্জ-বাহুবলে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগের দাবিতে মানববন্ধন

সিরাজগঞ্জে বাসচাপায় বিএনপি নেতা নিহত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা