হবিগঞ্জে দুই গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষে পুলিশসহ আহত ২৫

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি

হবিগঞ্জে দুই পক্ষের সংঘর্ষ। ছবি: সংগৃহীত

হবিগঞ্জ শহরের শায়েস্তানগরে নারী উদ্যোক্তা মেলায় আতশবাজি ফোটানোকে কেন্দ্র করে দুই দল গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বিকেলে এই সংঘর্ষ হয়। এতে কমপক্ষে ২৫ জন আহত হয়েছেন। পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

জানা গেছে, গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে শায়েস্তানগর ও মোহনপুর এলাকার কতিপয় যুবক দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এতে ইটপাটকেল নিক্ষেপে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে কয়েকটি দোকানপাট ভাঙচুর করা হয়। এতে পুলিশসহ অন্তত ২০ জন আহত হন। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর পুলিশ ও সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

স্থানীয়রা জানায়, শায়েস্তানগর এলাকায় মহব্বত কনভেনশন হলে নারী উদ্যোক্তা মেলায় আতশবাজি ফোটায় একদল যুবক। এ ঘটনায় মোহনপুর গ্রামের কয়েকজন যুবকের সঙ্গে তাদের বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। এরই জের ধরে রাত সাড়ে ১০টায় শায়েস্তানগর ও মোহনপুর এলাকার দুই দল যুবক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

একপর্যায়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া শুরু হয়। এ সময় বেশ কয়েকটি দোকানপাটে ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে। সংঘর্ষে আহতদের উদ্ধার করে হবিগঞ্জ জেলা সদর আধুনিক হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

হবিগঞ্জ সদর মডেল থানার ওসি শাহাবুদ্দীন শাহীন বলেন, গতকালের ঘটনার জের ধরে আজ বৃহস্পতিবার দুই এলাকার লোকজন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে উভয় পক্ষে অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছে। পুলিশ ও সেনাবাহিনী দ্রুত ঘটনার স্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে পরিবেশ স্বাভাবিক রয়েছে।

