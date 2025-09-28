হোম > সারা দেশ > হবিগঞ্জ

নবীগঞ্জ-বাহুবলে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগের দাবিতে মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ ও বাহুবল উপজেলায় ঘরে ঘরে গ্যাস সরবরাহ, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ নিশ্চিতকরণ এবং গ্যাসকূপসংলগ্ন এলাকার মানুষের কর্মসংস্থানের দাবিতে মানববন্ধন হয়েছে। আজ রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে নবীগঞ্জ-বাহুবল মৈত্রী সংঘ ও গ্রেটার সিলেট সুপ্রিম কোর্ট ল ইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এই কর্মসূচি হয়।

মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের উদ্যোক্তা মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলার রশিদপুর গ্যাসক্ষেত্রের তৃতীয় কূপ থেকে চলতি মাসের ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে প্রতিদিন ৮০ লাখ ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করা হচ্ছে। এ কূপে প্রায় ২৫ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস মজুত আছে, যার বাজারমূল্য প্রায় ৪ হাজার ৭০০ কোটি টাকা। একইভাবে নবীগঞ্জ উপজেলার বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্র থেকেও দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় সঞ্চালন লাইনে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। অথচ কূপের পাশেই বসবাস করা স্থানীয় মানুষ ঘরে ঘরে গ্যাস পাচ্ছেন না।

বক্তাদের অভিযোগ, গ্যাস নীতিমালা অনুযায়ী স্থানীয় জনগণের জন্য গ্যাস সংযোগ দেওয়ার কথা থাকলেও তা বাস্তবে মানা হচ্ছে না। তাঁদের মতে, এটি কোনো অনুগ্রহ নয়, বরং ন্যায্য অধিকার।

মানববন্ধনে স্থানীয় প্রতিনিধিরা বলেন, গ্যাস-বিদ্যুতের দাবিতে এলাকাবাসী ইতিমধ্যেই সংগঠিত হয়েছেন। প্রয়োজনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে। পাশাপাশি তাঁরা গ্যাসকূপসংলগ্ন এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিরও দাবি জানান।

মানববন্ধনকারীরা সরকারের প্রতি আহ্বান জানান, গ্যাস নীতিমালার আলোকে অবিলম্বে নবীগঞ্জ ও বাহুবল উপজেলার ঘরে ঘরে গ্যাস সংযোগ, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং স্থানীয় জনগণের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে।

