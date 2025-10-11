হোম > সারা দেশ > হবিগঞ্জ

ভিক্ষুকের মৃত্যুর পর ঘরে মিলল বস্তাভর্তি টাকা

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি

হবিগঞ্জের মাধবপুরে এক ভিক্ষুকের মৃত্যুর পর তাঁর ঘরে পাওয়া যায় বস্তাভর্তি টাকা। ছবি: আজকের পত্রিকা

হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার বহরা ইউনিয়নের দলগাঁও গ্রামে এক ভিক্ষুকের মৃত্যুর পর তাঁর ঘরে মিলেছে বস্তাভর্তি টাকা। এই ঘটনায় গ্রামজুড়ে দেখা দিয়েছে ব্যাপক কৌতূহল ও আলোচনা। মৃত ভিক্ষুকের নাম নাসির মিয়া (৭০)। তিনি দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। মিতব্যয়ী ও নিরহংকার জীবনযাপনের কারণে গ্রামের সবাই তাঁকে চিনতেন একজন সৎ মানুষ হিসেবে।

৯ অক্টোবর বার্ধক্যজনিত কারণে নাসির মিয়া মারা যান। পরদিন পরিবারের সদস্যরা ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে একটি পুরোনো বস্তা দেখতে পান। সন্দেহবশত সেটি খুলতেই চোখ কপালে ওঠে, ভেতরে গুচ্ছ গুচ্ছ টাকার নোট।

পরে স্থানীয় মুরব্বিদের উপস্থিতিতে টাকা গোনা হলে দেখা যায়, বস্তার মধ্যে রয়েছে ২ লাখ ২৪ হাজার টাকা। ধারণা করা হচ্ছে, নাসির মিয়া বছরের পর বছর ভিক্ষা ও অনুদানের টাকা অল্প অল্প করে জমিয়ে রেখেছিলেন। কেউ কেউ মনে করছেন, তিনি কাউকে বিশ্বাস করতে না পেরে টাকাগুলো নিজের ঘরেই লুকিয়ে রেখেছিলেন।

স্থানীয় বাসিন্দা শাহ আলম বলেন, ‘নাসির মিয়া খুব সৎ ও সরল মানুষ ছিলেন। কারও কাছে হাত পাতলেও কখনো বাড়তি কিছু চাইতেন না। অবাক লাগে, এত টাকা তাঁর কাছে ছিল, অথচ কেউ জানত না।’

জানতে চাইলে বহরা ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান মোশাররফ হোসেন বলেন, ‘ঘটনা পুরোপুরি সত্য। নাসির মিয়া অত্যন্ত সরল ও সৎ মানুষ ছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগেও তিনি আমার কাছে এসে বয়স্ক ভাতার আবেদন করেছিলেন। তখন আমরা তাঁকে সহযোগিতাও করেছিলাম। এখন তাঁর মৃত্যুর পর ঘরে এত টাকা পাওয়া সত্যিই বিস্ময়কর।’ তিনি আরও বলেন, বর্তমানে উদ্ধার হওয়া টাকাগুলো তাঁর পরিবারের হেফাজতে রয়েছে বলে জানা গেছে।

সম্পর্কিত

হবিগঞ্জে সাড়ে ৪ লাখ টাকার জাল নোটসহ চক্রের দুই সদস্য গ্রেপ্তার

হবিগঞ্জে ট্রাক-পিকআপ সংঘর্ষে সবজি ব্যবসায়ী নিহত

হবিগঞ্জে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষ, আহত ৩০

নবীগঞ্জ-বাহুবলে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগের দাবিতে মানববন্ধন

সিরাজগঞ্জে বাসচাপায় বিএনপি নেতা নিহত

হবিগঞ্জ সীমান্তে অবৈধ পারাপার, ৫ জন কারাগারে

হবিগঞ্জে পারাবত এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন বিকল, ট্রেন চলাচল বন্ধ

হবিগঞ্জে চাঁদা না পেয়ে হামলা: দুই যুবককে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ

বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে তরুণীর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক, সাময়িক বরখাস্ত এসআই

হবিগঞ্জে পথচারীদের চাপা দিয়ে বাস খাদে, মা-ছেলে নিহত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা