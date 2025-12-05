হবিগঞ্জে ট্রাকচাপায় নারী নিহত

হবিগঞ্জ সদর উপজেলার পোদ্দারবাড়ি বাইপাস এলাকায় ট্রাকচাপায় সুজিনা আক্তার (২০) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) রাত ৮টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সুজিনা আক্তার হবিগঞ্জ সদর উপজেলার ৪ নম্বর পৈল ইউনিয়নের পৈল নাজিরপুর গ্রামের মো. মানিক মিয়ার মেয়ে।
হবিগঞ্জ সদর থানা-পুলিশ জানায়, ঢাকা মেট্রো-ট-২০-১৭২৮ নম্বরের একটি ট্রাক পোদ্দারবাড়ি বাইপাস এলাকায় সুজিনাকে চাপা দিলে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। দুর্ঘটনার পর চালক পালিয়ে যান।
হবিগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম শাহাবুদ্দিন শাহিন জানান, মরদেহ উদ্ধার করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ট্রাকচালককে শনাক্তের চেষ্টা চলছে।