রেলসেতু থেকে নদীতে ঝাঁপ, নিখোঁজ যুবকের মরদেহ উদ্ধার

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  

লাশ দেখতে মানুষের ভিড়। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের শ্রীপুরে রেলসেতু থেকে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে নিখোঁজ যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলের সদস্যরা এসে মরদেহ উদ্ধার করেন।

আজ রোববার (১২ অক্টোবর) দুপুর পৌনে ১২টার দিকে উপজেলার রাজাবাড়ি ইউনিয়নের ইজ্জতপুর এলাকার পারুলী নদীর ওপর রেলসেতু থেকে নদীতে ঝাঁপ দেন ওই যুবক। অজ্ঞাতনামা যুবকের বয়স আনুমানিক ৩০ বছর।

স্থানীয় বাসিন্দা মাহবুব হোসেন জানান, ঘটনাস্থলের কাছাকাছি নদীর এক প্রান্তে কয়েকজন মাছ ধরছিলেন। তাঁরা প্রথমে মনে করেছিলেন, কেউ হয়তো গোসল করতে নদীতে নেমেছেন। পরে দূর থেকে এক ব্যক্তি ওই যুবককে পানিতে তলিয়ে যেতে দেখে দৌড়ে ঘটনাস্থলে আসেন। এরপর আশপাশের লোকজনকে বিষয়টি জানিয়ে খোঁজাখোঁজি শুরু করেন। পরে রাজেন্দ্রপুর ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হয়।

রাজেন্দ্রপুর ফায়ার সার্ভিসের কর্মী নুর আলম সিদ্দিকী বলেন, ‘খবর পাওয়ার পর আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রায় ১০ মিনিটের চেষ্টায় লাশটি উদ্ধার করি। নিহত যুবকের পরনে প্যান্ট-শার্ট ছিল। তাঁর পরিচয় এখনো জানা যায়নি। স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন, তাঁকে রেলসেতু থেকে নদীতে ঝাঁপ দিতে দেখা গেছে। উদ্ধার হওয়া লাশটি আইনিপ্রক্রিয়া শেষে সংশ্লিষ্ট থানায় পাঠানো হবে।’

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতায় মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। পরিচয় শনাক্তের জন্যে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন—পিবিআইকে খবর দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।

