হোম > সারা দেশ > গাজীপুর

টঙ্গীতে কাপড়ের কারখানায় অগ্নিকাণ্ড, নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ৩ ইউনিট

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি

াজীপুরের টঙ্গীতে আগুন লেগে একটি কাপড়ের কারখানা ভস্মীভূত হয়েছে। সোমবার (৬ অক্টোবর) সকাল ১০টার দিকে টঙ্গীর স্টেশন রোডসংলগ্ন মাছিমপুর এলাকার মেসার্স সত্যরঞ্জন ও রনি কাটিং সেন্টার নামের একটি কাটিং কারখানায় এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা প্রথমে কারখানার ভেতরে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখতে পেয়ে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেয়। খবর পেয়ে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিটের আপৎকালীন কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় তাঁরা আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কাটিং সেন্টারে বিপুল পরিমাণ কাঁচা ও তৈরি কাপড় মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এই অগ্নিকাণ্ডে কারখানার ভেতরের কাপড় ও অন্যান্য সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

এ বিষয়ে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা মো. শাহীন আলম বলেন, ‘কারখানায় আগুন লাগার কারণ এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনাও ঘটেনি।’

সম্পর্কিত

শ্রীপুরে প্রবাসীর স্ত্রীর লাশ উদ্ধার, শাশুড়ি-ননদের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল পরিবারের

কালিয়াকৈরে প্রতিমা বিসর্জন দেখতে এসে নৌকাডুবি, ২ শিশু নিখোঁজ

নেশার টাকার জন্য স্ত্রীকে আগুনের ছ্যাঁকা: স্বামী কারাগারে

মাদকের টাকার জন্য স্ত্রীকে তুলে দেন অন্যের হাতে, দেওয়া হয় সিগারেটের ছ্যাঁকা

সড়ক বিভাজকে মোটরসাইকেলের ধাক্কা, নিহত ২

গাজীপুরে গণঅধিকারের এমপি প্রার্থীকে অপহরণের চেষ্টা

গাজীপুরে পিকআপের ধাক্কায় অটোরিকশার ২ যাত্রী নিহত, আহত ৫

শ্রীপুরে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ

গাজীপুরে পোশাক কারখানায় আগুন

শ্রীপুরে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে হত্যা মামলার আসামি যুবলীগ নেতা গ্রেপ্তার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা