টঙ্গীতে কাপড়ের কারখানায় অগ্নিকাণ্ড, নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ৩ ইউনিট

াজীপুরের টঙ্গীতে আগুন লেগে একটি কাপড়ের কারখানা ভস্মীভূত হয়েছে। সোমবার (৬ অক্টোবর) সকাল ১০টার দিকে টঙ্গীর স্টেশন রোডসংলগ্ন মাছিমপুর এলাকার মেসার্স সত্যরঞ্জন ও রনি কাটিং সেন্টার নামের একটি কাটিং কারখানায় এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা প্রথমে কারখানার ভেতরে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখতে পেয়ে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেয়। খবর পেয়ে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিটের আপৎকালীন কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় তাঁরা আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কাটিং সেন্টারে বিপুল পরিমাণ কাঁচা ও তৈরি কাপড় মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এই অগ্নিকাণ্ডে কারখানার ভেতরের কাপড় ও অন্যান্য সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।
এ বিষয়ে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা মো. শাহীন আলম বলেন, ‘কারখানায় আগুন লাগার কারণ এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনাও ঘটেনি।’