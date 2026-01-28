শ্রীপুর রেলস্টেশনে ট্রেনে কাটা পড়ে বৃদ্ধের মৃত্যু

গাজীপুরের শ্রীপুরে রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে আব্দুর রাজ্জাক (৭০) নামের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার শ্রীপুর রেলওয়ে স্টেশনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
আব্দুর রাজ্জাক নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর উপজেলার পাটলী গ্রামের বাসিন্দা।
নিহত ব্যক্তির ছেলে মনির হোসেন বলেন, ‘আমরা রাজেন্দ্রপুরে থাকি। বাবা শ্রীপুর কী করে এল বলতে পারছি না। কয়েক দিন ধরে বাবা একটু অস্বাভাবিক আচার-আচরণ করেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছবি দেখে বাবার মরদেহ শনাক্ত করি।’
শ্রীপুর রেলওয়ে স্টেশনমাস্টার শামীম জাহান আজকের পত্রিকাকে বলেন, বেলা ২টা ৪৫ মিনিটের সময় তারাকান্দিগামী আন্তনগর অগ্নিবীণা এক্সপ্রেস ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে মারা যান এক বৃদ্ধ। কেউ বলছে মোবাইল ফোনে কথা বলার সময় ট্রেন চলে আসে। কেউ বলছে ঝাঁপ দিয়েছেন। ঘটনার পরপরই রেলওয়ে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে।