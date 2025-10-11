হোম > সারা দেশ > গাজীপুর

ধানের শীষ ৪৭ বছর যাবৎ বিএনপির নির্বাচনী প্রতীক: রিজভী

গাজীপুর প্রতিনিধি

সমাবেশে বক্তব্য দেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী আহমেদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

শাপলা না দিলে ধানের শীষ প্রতীক দেওয়া যাবে না—এ ধরনের অযাচিত দাবি তুলে বিতর্ক সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী আহমেদ। তিনি বলেন, ‘ধানের শীষ ৪৭ বছর যাবৎ বিএনপির নির্বাচনী প্রতীক। আপনাদের জন্মের অনেক আগে দেখেছি, ধানের শীষ বিএনপির নির্বাচনী প্রতীক। এসব দাবি করে একদিকে সময় নষ্ট, অন্যদিকে ঐক্যের স্পিরিট নষ্ট করা হচ্ছে। এ ঘটনা চলমান থাকলে পরাজিত শক্তিরা সুযোগ পাবে।’

আজ শনিবার দুপুরে গাজীপুরের ঐতিহাসিক রাজবাড়ী মাঠে গাজীপুর মহানগর বিএনপি আয়োজিত প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ ও ফরম বিতরণ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব এসব কথা বলেন।

রিজভী বলেন, ‘আমাদের মধ্যে মতবিরোধ থাকবে, বিতর্ক হবে কিন্তু একটা বিষয়, আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। ৫ আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান ব্যর্থ করার জন্য নানা রকম ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।’

রিজভী বলেন, ‘৫ আগস্ট যিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁকে ফেরাতে নানা রকম সুড়ঙ্গ তৈরি করা হচ্ছে। মাটিতে যে রকম সুড়ঙ্গ করা হয়, সেভাবে অনেক সুড়ঙ্গ তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে, যাতে যিনি পালিয়ে গেছেন, তাঁকে দেশে আনা যায়। এ ছাড়া দেশের অভ্যন্তরেও নানা ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে, এ ষড়যন্ত্রকে মোকাবিলা করতে সকলকেই ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।’ তিনি বলেন, শেখ হাসিনা তাঁর পথের কাঁটা নিশ্চিহ্ন করতে বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুম, খুন ও মিথ্যা মামলা দায়ের করে ১৭ বছর বিএনপি নেতা-কর্মীদের নির্যাতন করেছেন।’ এ সময় সন্ত্রাস দমন এবং বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ সমস্ত কালাকানুন বাতিল করতে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে দাবি জানান রিজভী।

নতুন সদস্য ভর্তি প্রসঙ্গে বিএনপি নেতা বলেন, ‘সদস্য সংগ্রহ আরও আগেই শুরু হয়েছে। কোনো চিহ্নিত আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী, অথবা তাদের দোসর, কোনো চিহ্নিত সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, মানুষের মাঝে ভীতি সঞ্চারকারী এবং কোনো অপরাধী বিএনপিতে নতুন সদস্য হতে পারবে না।’

অনুষ্ঠানে নগরীর বিভিন্ন থানা এবং ওয়ার্ড থেকে ব্যানার,ফেস্টুনসহ খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে রাজবাড়ী মাঠে আসেন নেতা-কর্মীরা। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন থানার সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকের হাতে বিএনপির প্রাথমিক সদস্য ফরম তুলে দেন রিজভী।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গাজীপুর মহানগর বিএনপির সভাপতি শওকত হোসেন সরকার এবং সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক এম মঞ্জুরুল করিম রনি। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক (ঢাকা বিভাগ) কাজী ছাইয়েদুল আলম বাবুল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা মাহবুবুল ইসলাম, ড. মাজহারুল আলম, কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক সহসভাপতি জাকির হোসেন নান্নু, ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি তৌহিদুর রহমান আউয়ালসহ মহানগর বিএনপির অসংখ্য নেতা-কর্মী।

সম্পর্কিত

বৃষ্টির পানিতে তলিয়ে গেছে শিল্পকারখানা বসতবাড়ি মহাসড়ক

হোটেলে নিয়ে ধর্ষণ: অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে কিশোরীর মৃত্যুর অভিযোগ, দুই যুবক আটক

জরিমানা করায় হামলার শিকার হাইওয়ে পুলিশ, বাসচালকসহ আটক ৩

শ্রীপুরে শিক্ষকের বেত্রাঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুর চোখ

টঙ্গীতে কাপড়ের কারখানায় অগ্নিকাণ্ড, নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ৩ ইউনিট

শ্রীপুরে প্রবাসীর স্ত্রীর লাশ উদ্ধার, শাশুড়ি-ননদের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল পরিবারের

কালিয়াকৈরে প্রতিমা বিসর্জন দেখতে এসে নৌকাডুবি, ২ শিশু নিখোঁজ

নেশার টাকার জন্য স্ত্রীকে আগুনের ছ্যাঁকা: স্বামী কারাগারে

মাদকের টাকার জন্য স্ত্রীকে তুলে দেন অন্যের হাতে, দেওয়া হয় সিগারেটের ছ্যাঁকা

সড়ক বিভাজকে মোটরসাইকেলের ধাক্কা, নিহত ২
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা