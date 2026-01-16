হোম > সারা দেশ > গাজীপুর

শ্রীপুরে পুকুর থেকে বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার, ঘটনাস্থলে আসছে বম্ব ডিসপোজাল ইউনিট

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  

ঘটনাস্থল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ঘিরে রেখেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের শ্রীপুর পৌর শহরের মাওনা এলাকার পিয়ার আলী কলেজের পেছনের পুকুর থেকে বেশ কয়েকটি ককটেল বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার করা হয়েছে। খবর পেয়ে সেনাবাহিনী, পুলিশ ও র‌্যাব সদস্যরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছেন। এ ছাড়াও বম্ব ডিসপোজাল ইউনিটের সদস্যরাও ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন।

আজ শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) সকালে পিয়ার আলী ডিগ্রি কলেজের পেছনের ওই পুকুরে জালে উঠে আসা ব্যাগ থেকে ককটেলগুলো উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা মনিরুল ইসলাম জানান, শুক্রবার সকালে তিন মাছ ব্যবসায়ী মাওনা বাজার এলাকার পিয়ার আলী কলেজের পুকুরে জাল টানতে নামেন। এ সময় জালে একটি ব্যাগ উঠে আসে। ব্যাগটি খোলার পর বোমাসদৃশ বস্তু দেখতে পেয়ে তাঁরা পুলিশে খবর দেন।

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নাছির আহমদ জানান, পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বেশ কয়েকটি ককটেল। ঘটনাস্থল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ঘিরে রেখেছে। বম্ব ডিসপোজাল ইউনিটকে খবর দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এবং নিরাপত্তাব্যবস্থা নিশ্চিত করতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

