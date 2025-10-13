কবর খননে প্রতিপক্ষের হামলা-বাধা, সাড়ে ৪ ঘণ্টা পর লাশ অন্যত্র দাফন

গাজীপুরের শ্রীপুরে এক নারীর লাশ দাফনের জন্য কবর খনন করতে গিয়ে স্বজনেরা প্রতিপক্ষের হামলার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এতে অন্তত পাঁচজন আহত হন। প্রতিপক্ষের হামলা আর বাধার মুখে সাড়ে চার ঘণ্টা পর লাশ অন্যত্র দাফন করা হয়।
আজ সোমবার (১৩ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার প্রহলাদপুর ইউনিয়নের চরদমদমা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
মৃত নারী হালিমা বেগম (৬৫) উপজেলার প্রহলাদপুর ইউনিয়নের চরদমদমা গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা রমিজ উদ্দিনের স্ত্রী।
আহত চারজন হলেন বিউটি আক্তার (৩৪), সোহেল রানা (২৩), জুয়েল (২২), আজিম উদ্দিন (৩৬)। আরেকজনের পরিচয় জানা যায়নি।
মৃত নারীর ভাতিজা সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ‘আজ সকালে আমার চাচি হালিমা বেগম বার্ধক্যের কারণে মারা যান। লাশ দাফনের জন্য বাড়ির পাশে পারিবারিক কবরস্থানে কবর খনন করতে যাই। এ সময় প্রতিপক্ষের গিয়াস উদ্দিন, ইসব আলী ও শরাফত আলীর নেতৃত্বে অর্ধশতাধিক মানুষ লাঠিসোঁটা নিয়ে এসে কবর খননে বাধা দেয়। আমরা কবর খনন করতে গেলে ওরা আমাদের মারধর শুরু করে। হামলায় আমাদের পাঁচজন আহত হয়েছে।’
সাখাওয়াত বলেন, যে কবরস্থানের জমি ওরা দাবি করছে, সেখান দাদাসহ পূর্বপুরুষদের দাফন করা হয়েছে। অথচ আজ চাচিকে দাফন করতে দিল না। বিকেল ৪টায় জানাজার সময় ছিল। কিন্তু কবরস্থান নিয়ে বিরোধের কারণে শেষ পর্যন্ত রাত সাড়ে আটটায় জানাজা শেষে লাশ অন্যত্র দাফন করতে হয়।
অভিযুক্ত গিয়াস উদ্দিন বলেন, ‘যেখানে লাশ দাফন করতে চায়, সেটা আমাদের জমি। আমাদের জমিতে লাশ দাফন করতে বাধা দিয়েছি। আমরা কাউকে মারধর করিনি।’
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পুলিশ বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করছে।