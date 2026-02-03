হোম > সারা দেশ > গাইবান্ধা

গাইবান্ধায় স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগে যুবক গ্রেপ্তার

গাইবান্ধা প্রতিনিধি

গ্রেপ্তার শামীম আকন্দ। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগে শামীম আকন্দ (৩৬) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোজাম্মেল হক।

গ্রেপ্তার শামীম উপজেলার দরবস্ত ইউনিয়নের অভিরামপুর গ্রামের আব্দুল কদ্দুস ওরফে সাবু আকন্দের ছেলে। তাঁর স্ত্রী শুপ্তা আকতার বগুড়া সদর উপজেলার বাদুড়তলা এলাকার শফিকুল ইসলাম আকন্দের মেয়ে। প্রায় ১৫ বছর আগে তাঁদের বিয়ে হয়েছিল।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গতকাল সোমবার সকালে পারিবারিক কলহের জেরে শামীম আকন্দ তাঁর স্ত্রীকে মারধর করে বাইরে কাজে যান। পরে দুপুরে শুপ্তা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে নিয়ে হাসপাতালে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় শুপ্তার বাবা শফিকুল ইসলাম জামাতা শামীম আকন্দসহ তিনজনকে আসামি করে গতকাল রাতেই গোবিন্দগঞ্জ থানায় একটি হত্যা মামলা করেন।

গোবিন্দগঞ্জ থানার ওসি মোজাম্মেল হক বলেন, শামীম আকন্দকে গতকাল রাতে উপজেলার কোমরপুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বিকেলে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। লাশ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

সেতু খুলে নেওয়া সেই চেয়ারম্যানকে শোকজ

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ: সেতুর ইট-রড খুলে নিলেন ইউপি চেয়ারম্যান, দুর্ভোগ

গাইবান্ধায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে অস্ত্রসহ বিএনপি নেতা আটক

গত দেড় বছরে যারা ইনসাফ করতে পারেনি, তারা আগামীতেও করতে পারবে না: জাপা মহাসচিব

‘ফ্যামিলি কার্ড আসলে ফাজলামি কার্ড, আমাকে কেউ পরাস্ত করতে পারবে না’

আওয়ামী লীগ নেতাকে ধরতে গিয়ে হামলার শিকার পুলিশ, আহত ২

আ.লীগ ছাড়া নির্বাচনের নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হবে: জাপা মহাসচিব

ব্রহ্মপুত্রের বুকে বালুচর, যাতায়াতে দুর্ভোগ

গাইবান্ধায় ছেলের মৃত্যুর খবর শুনে মারা গেলেন মা, এলাকায় শোকের ছায়া

গাইবান্ধায় বিএনপির ২ গ্রুপের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা