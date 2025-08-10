উপদেষ্টাদের দুর্নীতি নিয়ে সাবেক সচিবের বক্তব্য কোনোভাবেই সমর্থন করি না: বাসা

সাবেক সচিব এ বি এম আব্দুস সাত্তার নাম উল্লেখ না করে অন্তর্বর্তী সরকারের আট উপদেষ্টার দুর্নীতির প্রমাণ থাকার যে দাবি করেছেন, তা সমর্থন করছে না প্রশাসন ক্যাডার কর্মকর্তাদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন (বাসা)। সংগঠনটি বলেছে, সাবেক সচিবের বক্তব্য একান্তই তাঁর নিজস্ব। প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টারা সততা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও দেশপ্রেমের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন বলে বাসা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।
আজ রোববার এক বিজ্ঞপ্তিতে বাসা এসব মন্তব্য করে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৮ আগস্ট রাজধানীর বিয়াম মিলনায়তনে ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রত্যাশা ও আগামী দিনের জনপ্রশাসন’ শীর্ষক সেমিনারে অফিসার্স ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সচিব এ বি এম আব্দুস সাত্তার তাঁর বক্তব্যের একপর্যায়ে আটজন উপদেষ্টাকে নিয়ে যে মতামত দিয়েছেন, তা একান্তই তাঁর নিজস্ব বক্তব্য। বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন তাঁর এই বক্তব্যকে কোনোভাবেই সমর্থন করে না।
এতে বলা হয়, বাসা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টারা সততা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও দেশপ্রেমের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। বাসার সদস্যরা পূর্ণ আস্থার সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের সব কার্যক্রম বাস্তবায়নে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ।
অন্তর্বর্তী সরকারের আটজন উপদেষ্টার দুর্নীতির প্রমাণ নিজের কাছে রয়েছে বলে গত শুক্রবার এক অনুষ্ঠানে দাবি করেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার একান্ত সচিব আব্দুস সাত্তার। সাবেক এই সচিব বর্তমানে অফিসার্স ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এবং বৈষম্যবিরোধী কর্মচারী ঐক্য ফোরামের সভাপতি।
উপদেষ্টাদের নিয়ে আব্দুস সাত্তারের দাবি গতকাল শনিবার ‘ভিত্তিহীন’ বলে প্রত্যাখ্যান করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।