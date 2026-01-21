মুন্সিগঞ্জে মেঘনা নদী থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার ডুবার চর এলাকায় মেঘনা নদী থেকে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ। বুধবার (২১ জানুয়ারি) স্থানীয় বাসিন্দাদের খবরের ভিত্তিতে বেলা ১১টার দিকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ জানায়, নিহত যুবকের নাম জয় চক্রবর্তী (৩৩)। তাঁর পকেটে থাকা ড্রাইভিং লাইসেন্স থেকে পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে। তিনি কুমিল্লা মহানগরীর ঠাকুরপাড়া এলাকার স্বদেশ চক্রবর্তীর ছেলে।
স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বুধবার সকালে ডুবার চর এলাকায় নদীতে একটি মরদেহ ভাসতে দেখেন এলাকাবাসী। খবর ছড়িয়ে পড়লে সেখানে উৎসুক জনতার ভিড় জমে। ধারণা করা হচ্ছে, কয়েক দিন আগে ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। পরে পুলিশকে খবর দিলে তারা ঘটনাস্থলে এসে মরদেহটি উদ্ধার করে।
নিহত ব্যক্তির বড় ভাই নয়ন চক্রবর্তী বলেন, পারিবারিক বিষয় নিয়ে সামান্য মতবিরোধের পর ১৬ জানুয়ারি সকালে বাড়িতে মোবাইল ফোন রেখে বের হন জয়। এর পর থেকে তাঁর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। পরদিন (১৭ জানুয়ারি) কুমিল্লা কোতোয়ালি থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়। বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে পুলিশের মাধ্যমে মরদেহ উদ্ধারের খবর পান তাঁরা। ছবি দেখে মরদেহটি জয়ের বলেই ধারণা করা হচ্ছে। পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন।
গজারিয়া নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ শরজিৎ কুমার ঘোষ বলেন, খবর পেয়ে বেলা ১১টার দিকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিকভাবে পরিচয় শনাক্ত হয়েছে। পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।