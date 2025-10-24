নটর ডেম কলেজে শুরু হলো মিডিয়া কার্নিভ্যাল

রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী নটর ডেম কলেজে শুরু হয়েছে দুই দিনব্যাপী ‘প্রথম জাতীয় মিডিয়া কার্নিভ্যাল-২০২৫ ’। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সাংবাদিকতা, যোগাযোগ ও গণমাধ্যমচর্চা জনপ্রিয় করে তুলতে কলেজের মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন ক্লাব এই আয়োজন করেছে। অনুষ্ঠানের মিডিয়া পার্টনার আজকের পত্রিকা।
গতকাল শুক্রবার সকালে কার্নিভ্যাল উদ্বোধন করেন সাবেক ক্রিকেটার শাহরিয়ার নাফীস এবং খেলবেই বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা কাজী সাবির। বিকেলে তারকা আড্ডায় ছিলেন সংগীতশিল্পী তাসরিফ খান, টিভি উপস্থাপক মানজুর আল মতিন, কনটেন্ট নির্মাতা আসাদুজ্জামান জয় ও মাহিম মেকস।
উৎসবের প্রথম দিনেই কলেজ প্রাঙ্গণে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। শিক্ষার্থীদের ব্যানার, প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় মুখর হয়ে ওঠে নটর ডেম কলেজ চত্বর।
আয়োজকেরা জানান, কার্নিভ্যালে দেশের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশ নিচ্ছেন। প্রথম দিনের আয়োজনে থাকছে মিডিয়া মাইন্ড, ক্যাপশন কনটেস্ট, ফটো প্রতিযোগিতা, ফান কনটেস্ট, তারকা আড্ডাসহ নানা প্রতিযোগিতা।
তাঁরা আরও জানান, এই উৎসব শেষ হবে আজ ২৫ অক্টোবর। উৎসবে অংশগ্রহণকারীদের দেওয়া হবে সার্টিফিকেট। এ ছাড়া সমাপনী দিনে থাকবে কনসার্টসহ নানা আয়োজন।