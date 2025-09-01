ডাকসু নির্বাচন স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনপ্রক্রিয়া ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকার কার্যক্রম স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট।
আজ সোমবার এক রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারপতি হাবিবুল গনি ও বিচারপতি শেখ তাহসিন আলীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ রুলসহ এই আদেশ দেন।
এর আগে গতকাল রোববার ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেল ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’-এর মনোনীত জিএস প্রার্থী এস এম ফরহাদের প্রার্থিতা চ্যালেঞ্জ করে রিট করা হয়।
বিচারপতি মো. হাবিবুল গনি ও বিচারপতি শেখ তাহসান আলীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ রিট আবেদনের শুনানি গ্রহণের জন্য আগামীকাল মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) দিন ধার্য করেন। এ শুনানির পর আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফরহাদের প্রার্থিতার বিষয়ে চূড়ান্ত নির্দেশনা আসতে পারে।
রিটটি করেন বাম ছাত্রসংগঠনগুলোর জোট সমর্থিত প্যানেল ‘মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন’ মনোনীত জিএস পদপ্রার্থী বি এম ফাহমিদা আলম।
রিটকারীর পক্ষে আইনজীবী ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া শুনানিতে মামলার আইনি দিকগুলো তুলে ধরেন। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে শুনানিতে অংশ নেন আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির।
উল্লেখ্য, ডাকসু নির্বাচনের প্রচার-প্রচারণা পুরোদমে চলছে। তফসিল অনুযায়ী, ৯ সেপ্টেম্বর ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।