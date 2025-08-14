হোম > সারা দেশ > ঢাকা

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আবাসন সুবিধা বাড়াতে কাজ করছে ডিএনসিসি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

সেমিনারের প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন ডিএনসিসি প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করতে ধারাবাহিকভাবে কাজ করছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)। ডিএনসিসি প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ বলেছেন, ‘এটি আমাদের নৈতিক দায়িত্ব, আর সে লক্ষ্যে আমরা নানা কার্যক্রম পরিচালনা করছি।’

গতকাল বুধবার (১৩ আগস্ট) ডিএনসিসি কনফারেন্স রুমে ‘Community-Led Housing for Cleaner Communities’ শীর্ষক সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন। সেমিনারটি যৌথভাবে আয়োজন করে ডিএনসিসি, কো-হ্যাবিট বাংলাদেশ ও প্ল্যাটফর্ম অব কমিউনিটি অ্যাকশন অ্যান্ড আর্কিটেকচার।

অনুষ্ঠানে গাবতলী ও মিরপুরের পরিচ্ছন্নতাকর্মী কমিউনিটির সদস্যসহ দেশের শীর্ষ নগর পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, ওয়াটার এইড, হ্যাবিটেট ফর হিউম্যানিটি, ব্লাস্ট, গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি, ভূমিজ, নগর আবাদসহ বিভিন্ন এনজিও ও আবাসন অধিকার আন্দোলনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

ডিএনসিসি কনফারেন্স রুমে আয়োজিত সেমিনার। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

আলোচনায় বক্তারা বলেন, পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা নগরজীবনের অপরিহার্য অংশ এবং নিরাপদ আবাসন তাঁদের মৌলিক অধিকার। কমিউনিটি নেতৃত্বাধীন আবাসন নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করার পাশাপাশি নগরের আর্থিক, সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত উন্নয়নেও অবদান রাখে।

সেমিনারে মিরপুরের পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের নিজস্ব বসতির ম্যাপিং ও উন্নয়ন পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয় এবং আবাসন সমস্যার টেকসই সমাধানে সম্মিলিত উদ্যোগের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। বক্তারা ন্যায্যতা ও মানবাধিকারের প্রশ্নে প্রচলিত আইন ও নীতিমালার পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানান।

ডিএনসিসি ইতিমধ্যে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে এবং তাঁদের নিজস্ব প্রচেষ্টাকে সহায়তা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বক্তারা মনে করেন, সফল কমিউনিটি নেতৃত্বাধীন আবাসন মডেল গড়ে তুলতে পারলে তা সারা দেশে বিস্তৃত করা সম্ভব হবে।

সম্পর্কিত

সজীব ওয়াজেদ জয়ের নামে ৬০ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদের মামলা অনুমোদন

দুদকের মামলায় পাপিয়া দম্পতির সাড়ে তিন বছর করে কারাদণ্ড

১৩ বছরের কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ, ৭২ বছরের বৃদ্ধ গ্রেপ্তার

মাদারীপুরে মানব পাচার মামলার আসামি গ্রেপ্তার

নিয়োগ পরীক্ষার দাবিতে ট্রেন আটকে ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

ড্যাপ সংশোধনের খসড়া উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদনের অপেক্ষায়

জাবির প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু ২১ সেপ্টেম্বর

মধুখালীতে হয় পুলিশ থাকবে, না হয় মাদক: ফরিদপুরের পুলিশ সুপার

নিখোঁজের ২৭ ঘণ্টা পর সুতিয়া নদী থেকে কলেজছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা