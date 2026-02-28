হোম > সারা দেশ > ঢাকা

সংযুক্ত মহিলা পরিষদের সভানেত্রী রোজী বেগমের ১৮তম মৃত্যুবার্ষিকী আজ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

সংযুক্ত মহিলা পরিষদের সভানেত্রী রোজী বেগমের ১৮তম মৃত্যুবার্ষিকী আজ শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি)। ২০০৮ সালের এই দিনে ৫৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন রোজী বেগম। সংযুক্ত মহিলা পরিষদের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ফাহমিদা আক্তারের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

রোজী বেগম সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, বিলস্-এর সদস্য, সাবেক পাক্ষিক বর্তমান সময়ের প্রকাশনা সম্পাদকও ছিলেন।

মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সংযুক্ত মহিলা পরিষদ ও বাংলাদেশ সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন দেশব্যাপী সংগঠনের উদ্যোগে শ্রদ্ধাঞ্জলিসহ বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে।

এ ছাড়া পারিবারিক উদ্যোগে মরহুমার নিজ বাসভবনে কোরআন খতম, দোয়া মাহফিল এবং গরীব-দুঃস্থদের মাঝে খাবার বিতরণসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

