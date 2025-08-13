আখ চুরি ঠেকাতে পাতা বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে কিশোরের মৃত্যু

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় আখ চুরি ঠেকাতে খেতে পেতে রাখা বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে এসে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে হোসেন্দী ইউনিয়নের ইসমানিরচর থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।
মারা যাওয়া কিশোরের নাম শাহীন (১৪)। সে টেংগারচর ইউনিয়নের টেংগারচর গ্রামের জহিরুল ইসলামের ছেলে। তবে সে মায়ের সঙ্গে নানার বাড়ি ইসমানিচরে বাস করত।
এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর থেকে নিখোঁজ ছিল শাহীন। স্বজনেরা রাতভর খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পায়নি। আজ সকালে স্থানীয় মিন্টুর আখ খেতের পানিতে তার লাশ ভাসতে দেখে লোকজন। মিন্টু আখ চুরি ঠেকাতে খেতে বিদ্যুতের তারের ফাঁদ পেতে রেখেছিলেন।
লাশ উদ্ধারের সময়ও পানিতে বিদ্যুতের প্রবাহ ছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। পরে বিদ্যুৎসংযোগ বন্ধ করে লাশ উদ্ধার করা হয়। ঘটনার পর জনরোষের ভয়ে পালিয়ে যান খেতের মালিক।
স্থানীয় বাসিন্দা রমজান হোসেন আলী বলেন, ‘আমরা অনেকবার তাঁকে (মিন্টু) নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু তিনি কারও কথা শুনতেন না। এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। আমাদের ধারণা, ছেলেটি আখ তুলতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে মারা গেছে।’
গজারিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আনোয়ার আলম আজাদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।