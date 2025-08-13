হোম > সারা দেশ > ঢাকা

আখ চুরি ঠেকাতে পাতা বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে কিশোরের মৃত্যু

মুন্সিগঞ্জ ও গজারিয়া প্রতিনিধি

কিশোরের লাশ দেখে স্বজনদের আহাজারি। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় আখ চুরি ঠেকাতে খেতে পেতে রাখা বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে এসে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে হোসেন্দী ইউনিয়নের ইসমানিরচর থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।

মারা যাওয়া কিশোরের নাম শাহীন (১৪)। সে টেংগারচর ইউনিয়নের টেংগারচর গ্রামের জহিরুল ইসলামের ছেলে। তবে সে মায়ের সঙ্গে নানার বাড়ি ইসমানিচরে বাস করত।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর থেকে নিখোঁজ ছিল শাহীন। স্বজনেরা রাতভর খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পায়নি। আজ সকালে স্থানীয় মিন্টুর আখ খেতের পানিতে তার লাশ ভাসতে দেখে লোকজন। মিন্টু আখ চুরি ঠেকাতে খেতে বিদ্যুতের তারের ফাঁদ পেতে রেখেছিলেন।

লাশ উদ্ধারের সময়ও পানিতে বিদ্যুতের প্রবাহ ছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। পরে বিদ্যুৎসংযোগ বন্ধ করে লাশ উদ্ধার করা হয়। ঘটনার পর জনরোষের ভয়ে পালিয়ে যান খেতের মালিক।

স্থানীয় বাসিন্দা রমজান হোসেন আলী বলেন, ‘আমরা অনেকবার তাঁকে (মিন্টু) নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু তিনি কারও কথা শুনতেন না। এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। আমাদের ধারণা, ছেলেটি আখ তুলতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে মারা গেছে।’

গজারিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আনোয়ার আলম আজাদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সম্পর্কিত

ঘরে পড়ে আছে স্ত্রীর লাশ, দুই সন্তান নিয়ে পালিয়েছে স্বামী

‘তলব না করেই’ হামলা মামলার চূড়ান্ত প্রতিবেদন, ক্ষোভ ঝারলেন গোলাম মওলা রনি

‘বিএনপি ক্ষমতায় গেলে আমাদের পুলিশ হত্যা মামলায় ফাঁসানো হতে পারে’

চাঁদা না দেওয়ায় মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটে দোকান বন্ধের অভিযোগ, ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভ

প্রেসক্লাবে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের সমাবেশ, যান চলাচল ব্যাহত

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

এনসিপির পদযাত্রাকে ঘিরে সহিংসতা: গোপালগঞ্জে তদন্ত শুরু বিচার বিভাগীয় কমিটির

খিলক্ষেত থেকে কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় নেতা রশিদ গ্রেপ্তার

সোনারগাঁ পরিদর্শন করলেন জাপানের ১১০ বিনিয়োগকারী

আড়াইহাজারে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত বেড়ে ৪
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা