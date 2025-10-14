হোম > সারা দেশ > ঢাকা

‎মিরপুর অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের পরিবারকে এক লাখ টাকা করে দেওয়ার ঘোষণা জামায়াতের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

আজ মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান জামায়াতে ইসলামীর আমির ড. শফিকুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎রাজধানীর মিরপুরের রূপনগর আবাসিক এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিহত প্রতি পরিবারকে প্রাথমিকভাবে এক লাখ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) রাত ১০টা ১৫ মিনিটে অগ্নিকাণ্ডস্থল পরিদর্শনে এসে তিনি এ ঘোষণা দেন।

‎শফিকুর রহমান বলেন, ‘এই দুর্ঘটনায় যাঁরা নিহত হয়েছেন, তাঁরা সবাই গরিব ও অসহায় মানুষ। তাঁরা পেটের দায়ে জীবিকার সন্ধানে এখানে এসেছিলেন। হঠাৎ আগুনে তাঁরা আটকা পড়ে ধোঁয়ার মধ্যে দমবন্ধ হয়ে মারা যান। আমরা তাঁদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন নিহত ব্যক্তিদের জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য ধরার শক্তি দেন।’

‎এ সময় জামায়াতের আমির সমাজের বিত্তবান, সম্পদশালী ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘মানবিক দায়িত্ববোধ থেকে সবাই যদি কিছুটা সহায়তার হাত বাড়ায়, তাহলে এই দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর কষ্ট কিছুটা লাঘব হবে। আমাদের উচিত দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেওয়া।’

‎জামায়াত আমির সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, ‘আমরা সরকারের কাছে আহ্বান জানাই, যেন নিহতদের পরিবারকে যথাযথভাবে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। পাশাপাশি যারা এই অগ্নিকাণ্ডের জন্য দায়ী, অবহেলার কারণে যারা মানুষের মৃত্যু ঘটিয়েছে—তাদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।’

‎শফিকুর রহমান আরও বলেন, নিহত ব্যক্তিরা স্বল্প আয়ের নিরীহ মানুষ। যাঁদের দিন চলে দিন এনে দিন খেয়ে। তাঁরা বড় রকমের আর্থিক ও মানসিক বিপর্যয়ের মুখে। তাই সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসা এখন সময়ের দাবি।

