১৩ দিনের রিমান্ডে বিএসবির বাশার

বিদেশে উচ্চশিক্ষার প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণা করার অভিযোগে দায়ের করা আরও পাঁচটি মামলায় বিএসবি গ্লোবাল নেটওয়ার্কের মালিক মো. খায়রুল বাশারকে মোট ১৩ দিনের রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
আজ বুধবার (১৩ আগস্ট) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল রানা নেওয়ার পৃথক পৃথক আদেশ দেন।
বাশারকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। সংশ্লিষ্ট পাঁচ মামলার তদন্ত কর্মকর্তারা পৃথক পৃথকভাবে মোট ৪৪ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। বাশারের পক্ষে আইনজীবী রা ডিমান্ড বাতিলপূর্বক জামিনের আবেদন করেন।
রাষ্ট্রপক্ষের অতিরিক্ত পিপি শামসুদ্দোহা সুমন রিমান্ডের পক্ষে শুনানি করেন। শুনানি শেষে বিচারক পৃথক ৫ মামলায় মোট ১৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী শামসুদ্দোহা সুমন বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, এসব মামলায় পৃথক পৃথকভাবে শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার প্রলোভন দেখিয়ে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে।
এর আগে, ১৪ জুলাই দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডি থেকে তাকে আটক করা হয়। পর দিন তাকে ১৫ জুলাই সিআইডির দায়ের করা অর্থপাচার মামলায় তাকে ১০ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। দশ দিনে রিমান্ড শেষে তাকে ৩০ জুলাই কারাগারে পাঠানো হয়। ওই দিনই প্রতারণামূলকভাবে অর্থ আত্মসাতের ১০ মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।
এর মধ্যে একটি মামলায় গত ৬ আগস্ট ফের পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়।