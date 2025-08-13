হোম > সারা দেশ > ঢাকা

১৩ দিনের রিমান্ডে বিএসবির বাশার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বিএসবি গ্লোবাল নেটওয়ার্কের চেয়ারম্যান এম কে খায়রুল বাশার। ছবি: সংগৃহীত

বিদেশে উচ্চশিক্ষার প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণা করার অভিযোগে দায়ের করা আরও পাঁচটি মামলায় বিএসবি গ্লোবাল নেটওয়ার্কের মালিক মো. খায়রুল বাশারকে মোট ১৩ দিনের রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আজ বুধবার (১৩ আগস্ট) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল রানা নেওয়ার পৃথক পৃথক আদেশ দেন।

বাশারকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। সংশ্লিষ্ট পাঁচ মামলার তদন্ত কর্মকর্তারা পৃথক পৃথকভাবে মোট ৪৪ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। বাশারের পক্ষে আইনজীবী রা ডিমান্ড বাতিলপূর্বক জামিনের আবেদন করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের অতিরিক্ত পিপি শামসুদ্দোহা সুমন রিমান্ডের পক্ষে শুনানি করেন। শুনানি শেষে বিচারক পৃথক ৫ মামলায় মোট ১৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী শামসুদ্দোহা সুমন বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, এসব মামলায় পৃথক পৃথকভাবে শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার প্রলোভন দেখিয়ে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে।

এর আগে, ১৪ জুলাই দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডি থেকে তাকে আটক করা হয়। পর দিন তাকে ১৫ জুলাই সিআইডির দায়ের করা অর্থপাচার মামলায় তাকে ১০ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। দশ দিনে রিমান্ড শেষে তাকে ৩০ জুলাই কারাগারে পাঠানো হয়। ওই দিনই প্রতারণামূলকভাবে অর্থ আত্মসাতের ১০ মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

এর মধ্যে একটি মামলায় গত ৬ আগস্ট ফের পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়।

সম্পর্কিত

‘আজ থেকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই’ বললেন টুঙ্গিপাড়ার দুই নেতা

ডাসারে স্বর্ণালংকারসহ ৫৫ লাখ টাকার মালামাল চুরি, স্বামী-স্ত্রী গ্রেপ্তার

মাদারীপুর আ.লীগের সহসভাপতি খোকন ব্যাপারী গ্রেপ্তার

শহীদ মিনারে ডাকসুর সাবেক ভিপি মাহফুজা খানমকে শেষ শ্রদ্ধা

টাঙ্গাইলে মারধরের জেরে মুখোমুখি বণিক সমিতি ও শ্রমিক সংগঠন, পাল্টাপাল্টি বিক্ষোভ

রাজবাড়ীতে পিকআপ ভ্যানচাপায় ব্যবসায়ী নিহত

এডিসিকে ছুরিকাঘাতের পর কারওয়ান বাজারে ৩০ জন গ্রেপ্তার

রাতে জন্মদিন উদ্‌যাপন, সকালে নদীতে ঝাঁপ কলেজছাত্রীর

ঘরে পড়ে আছে স্ত্রীর লাশ, দুই সন্তান নিয়ে পালিয়েছে স্বামী

আখ চুরি ঠেকাতে পাতা বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে কিশোরের মৃত্যু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা