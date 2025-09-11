হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ঝটিকা মিছিলের প্রস্তুতিকালে আওয়ামী লীগের ১২ নেতাকর্মী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের ১২ নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর দারুসসালাম থানা এলাকায় ঝটিকা মিছিলের প্রস্তুতিকালে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের ১২ নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে টেকনিক্যাল মোড় এলাকায় এসব নেতা-কর্মীরা মিছিলের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন বলে জানা গেছে।

দারুসসালাম থানা সূত্র জানায়, পুলিশের টহল দল এবং স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ১২ জনকে আটক করা হয়। পুলিশ উপস্থিতি টের পেয়ে বাকিরা ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

ঢাকা মহানগর পুলিশের মুখপাত্র তালেবুর রহমান বিষয়টি জানিয়েছেন। জানা যায়, গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে রয়েছেন নাটোর জেলার বড় বড়াই গ্রামের যুবলীগের সক্রিয় সদস্য মো. আল আমিন (৩২), আওয়ামী লীগের মো. আক্কাস মিয়া (৫২), চাঁদপুর সদর ১২ নম্বর চন্দ্রা ইউনিয়নের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক মো. সোহাগ মাঝি (৩৮) সহ ১১ জন।

পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঝটিকা মিছিলের আয়োজন এবং গ্রেপ্তার নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

